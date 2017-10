Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Så vidt jeg kunne se på storskjermen var det offside, men i fotball skal du spille til dommeren blåser, sier Nicklas Bendtner til Eurosport.

Det kokte på Brann Stadion etter en times spill mot Rosenborg. Nicklas Bendtner hadde nettopp sendt RBK i ledelsen da han dukket opp igjen - og doblet ledelsen.

Det var bare et problem: Han sto over én meter i offside.

Det ble klart da Pål André Helland etter kampen innrømmet at han var borti ballen før den havnet hos Bendtner.

DOMMER: Tom Harald Hage. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er en meter offside på målet, sier Helland til NRK.

– Det ser hele Norge bortsett fra dommeren og linjemannen, sier en meget irritert Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

Dommer Tom Harald Hagen innrømmet etter kampen at han var i tvil om situasjonen, men at han valgte å godkjenne målet etter å ha konferert med linjedommeren.

– Ingen av oss klarte å fange opp om ballen var borti han (Helland) eller suste rett forbi. Når man er i tvil og vi ikke har oppfattet det, sier vi at det er en grei avgjørelse, sier Hagen til NRK og legger til:

– Det sier litt om dommerlivet. Hvor vanskelig det kan være.

Da Hagen godkjente målet kokte det over for Brann-fansen.

Ifølge dommerne ble det kastet både lightere og flasker mot Rosenborg-keeper André Hansen.

SINTE: Brann-fansen var ikke fornøyd da dommerne godkjente det som så ut som et åpenbart offside-mål til Rosenborg. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Tenkte det ville bli blåst

– Da jeg fikk ballen tenkte jeg instinktivt at det ville bli blåst, men fra min posisjon kunne jeg ikke se om jeg sto i offside eller ikke så jeg bare fortsatt å spille, sier Bendtner.

Brann-fans NRK snakket med etter kampen kalte dommertabben en skandale - de får støtte av Brann-treneren.

– Dét er klart at i dag forstår jeg det (reaksjonen til fansen). Men Terje Hauge (dommersjefen, journ.anm.) får ta den. Det er han som skal vurdere dommerne, sier Lars Arne Nilsen til NRK.

AVGJØRENDE: Nicklas Bendtner scoret på de første store sjansene han fikk mot Brann. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Avgjørende tidspunkt

Etter at Brann var best før pause kom offside-målet på et kritisk tidspunkt av kampen i andre omgang.

– Alle ser vel hva som skjer. Det er ikke noe vi får gjort noe med uansett nå, men det er veldig skuffende at det skjer på et så viktig tidspunkt av kampen, sier Brann-forsvarer Jonas Grønner.

I siste spilleminutt satt Milan Jevtovic inn 3-0 og Rosenborg kan nå sikre seriemesterskapet hjemme på Lerkendal neste helg.

I tillegg kan danske Nicklas Bendtner bli toppscorer. Etter søndagens to mål står både han og Stabæks Ohi Omoijuanfo med 17 mål.