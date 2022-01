Omar Elabdellaoui spilleklar etter skrekkulykke: – Helt fantastisk

Saken oppdateres!



– Han har det helt fantastisk, og er i veldig god form, forteller Mikail Adampour til NRK.

– Dette comebacket er ulikt noe annet i norsk fotballhistorie, sier han videre.



30-åringen var helt blind etter en fyrverkiulykke i januar i fjor, men er nå frisk og trener for fullt med Galatasaray, får NRK bekreftet.

– Jeg fikk sakte synet tilbake på mitt venstre øye, og etter en stund kunne jeg se perfekt med det. Det høyre øyet var hardt skadet, og jeg har vært blind på det øyet inntil jeg nylig klarte å få synet tilbake, skrev Elabdellaoui på Twitter i november.

Han var visekaptein på landslaget før øyeskaden, og fast på høyrebacken for Norge. I november ble det forventet at Elabdellaoui skullle være tilbake i januar.



– Nå går det rett vei. Jeg har fått grønt lys fra legene, og regner med å være tilbake i januar. Mitt eneste fokus nå er å komme i form igjen slik at jeg kan stille opp for klubb og landslag, skrev, 30-åringen.



– Da ulykken først inntraff, så var absolutt alt helt svart. Jeg var helt blind og ansiktet mitt var svidd, skrev han videre.



Ifølge tyrkiske Milli Gazete jobber Galatasaray nå for å Elabdellaoui klar til kamp 6. februar.

Høyrebacken måtte få stamceller fra søsteren sin for å repare øyelokket. Det var en operasjon som han så på som vanskelig og farlig.



– Jeg trengte hjelp fra stamceller, og det viste seg at mine var 100 prosent med min søster. Det er trolig den viktigste årsaken til at jeg kan se på høyre øyet igjen, skrev landslagsprofilen.