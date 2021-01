Høyrebacken, som spiller for den tyrkiske storklubben Galatasaray, ble fraktet til sykehus etter en ulykke.

Sent torsdag kveld bekreftet den tyrkiske klubben at Elabdellaoui ble skadd da fyrverkeri eksploderte i hånden hans i forbindelse med feiring av nyttår. Episoden skal ha skjedd hjemme hos den norske landslagsprofilen.

Galatasarays trener Fatih Terim og flere representanter for klubbledelsen skal ha vært sammen med Elabdellaoui på sykehuset etter ulykken. Visepresident Abdurrahim Albayrak uttalte seg til flere medier utenfor Liv-sykehuset i Ulus.

– Veldig lei oss

Ifølge NTV opplyste Albayrak at klubbledelsen hastet til sykehuset så fort de ble gjort kjent med Elabdellaouis situasjon.

– Vi har hatt en uheldig ulykke i de siste minuttene av 2020. Vi er alle veldig lei oss, sa Albayrak.

Han var samtidig mektig provosert og forbannet over at medlemmer av ambulansepersonellet som behandlet Elabdellaoui skal ha tatt bilder av nordmannen og publisert disse i sosiale medier.

– En ambulanseansatt på stedet tok bilder og delte dem i sosiale medier. Det er synd og skam, sa visepresidenten – og fortsatte:

– Denne personen (Elabdellaoui) har tre barn, og Galatasaray har 30 millioner fans. Vår venn er elsket av tusenvis av mennesker, familie og venner i dette landet. Hva slags samvittighet ligger bak et slikt bilde? Det er en skam, er det ikke?

– Gjør alt de kan

Albayrak varsler at episoden blir forfulgt.

– Vi skal følge dette til siste slutt. Vi lar ikke dette passere, sa han.

Elabdellaoui skal motta behandling for brannskader i ansiktet. Det fryktes for skader på nordmannens syn.

– Øynene hans blir vasket, og forhåpentligvis vil det gjøre ting klarere. Legene gjør alt de kan, sa Galatasarays visepresident.

Tøff høst

Det har ikke vært en enkel høst for Elabdellaoui etter overgangen fra greske Olympiakos. I november var det hans positive koronaprøve som førte til at hele landslagstroppen ble satt i karantene slik at Norges nasjonsligakamp mot Romania ble avlyst og et «nødlandslag» måtte stables på beina til den avgjørende kampen mot Østerrike.

29-åringen fra Oslo ble utviklet i akademiet til Manchester City. Etter leieopphold i Strømsgodset, Feyenoord og Eintracht Braunschweig spilte han en sesong for den tyske klubben og seks for Olympiakos før han sist sommer ble Galatasaray-spiller.

Han har også et leieopphold i engelske Hull bak seg. Han har 49 landskamper for Norge.