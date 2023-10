Skiforbundet har utsatt i det lengste å fortelle hva slags konsekvenser Lucas Braathens brudd på sponsorreglementet til landslaget skulle få. Torsdag ble det klart at det kun kan ende med en bot, som Braathen ennå ikke har akseptert, foreløpig av uviss størrelse.

Det kan det være flere grunner til at dette blir resultatet.

Men en tydelig misfornøyd Lucas Braathen selv vil uansett ikke kommentere dette på plass i Sölden – ikke før på en helt egen pressekonferanse fredag formiddag.

Det tilfører en viss ironi til prosessen at det er gjennom en avtalekonflikt med sitt eget forbund at en alpinist blir så eksklusiv – og ikke gjennom sportslig briljans.

Midt i de naturlige premierenervene kan Lucas Braathen likevel vurdere å hente frem smilet igjen når han søndag morgen nærmer seg startbua på isbreen i Sölden for verdenscupstarten.

VERDENSCUP-KLAR: Lucas Braathen vant slalåmcupen forrige sesong. Foto: AFP

For veien dit har vært preget av mye skarpere svinger enn det man normalt assosierer med storslalåm. Derfor er det en seier i seg selv å i det hele tatt komme i mål – som her da betyr til start.

For det var langt fra gitt at det skulle skje. Den åpenbare provokasjonen av Skiforbundet og klessponsor Helly Hansen, ved å stille opp i en reklamekampanje for et konkurrerende svensk klesmerke, kunne fort gitt større umiddelbare konsekvenser for Braathen.

Burde fått, ville nok mange sagt.

Den tilmålte og begrensede foreslåtte straff sender nemlig et signal som det skal bli interessant å se hvordan Skiforbundet håndterer konsekvensene av.

Der det har svirret rykter om utestengelse fra flere renn, er en bot, sannsynligvis på noen titalls tusen kroner, en mye mindre inngripende konsekvens for en toppalpinist.

Straff har blitt til smekk.

Og den preventive effekten har med dét blitt kraftig redusert.

Begrunnet i at det er en førstegangsforseelse.

Som alle ellers fortsatt kan bevitne. Kampanjen ligger fortsatt ute, både på sidene til det svenske klesmerket og på Braathens egne sosiale medier.

TRENINGSLEIR: Braathen og resten av de norske alpinistene forberedte seg på Juvass. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Fritt frem for første gang

For andre alpinister eller utøvere i andre grener av Skiforbundet er uansett signalet utvetydig. Å bryte reglene når det gjelder reklame og markedsføring av forbundets verdifulle og i utgangspunktet eksklusive sponsorer er i øyeblikket ganske så risikofritt.

Tjen en million på å ha Red Bull og ikke Telenor på hjelmen i utforrennet i Kitzbühel og få 10- eller 50- eller 100.000 kroner i bot.

Så er alle venner igjen. Og på startstreken i kveldsrennet i Schladming tre dager senere.

Så utydelig er det nevnte signalet fra Skiforbundet at man ikke kan unngå å spekulere i de egentlige grunnene til at man har byttet ut de approberte Reusch-hanskene med noen i silke.

Kanskje har man fryktet et mye mer dramatisk brudd fra Braathen hvis konsekvensene føltes for omfattende.

Johannes Høsflot Klæbos farvel til landslaget har skapt nok av stort sett uavklarte bekymringer rundt fremtidig markedspotensial for forbundet, som ikke trenger flere salgbare stjerner utenfor noenlunde kontrollsone.

Medvirkningsrabatt

Eller så går det an å lure på om dette kanskje er et utslag av at Braathen har fått en slags strafferabatt for medvirkning. I praksis at han har vært tilstrekkelig ydmyk i sine bebudede beklagelser overfor Helly Hansen.

Selv om ingenting i Braathens ansiktsuttrykk i møtet med pressen i Sölden torsdag tydet i den retning.

Og bildene i de ureglementerte klærne ligger altså fortsatt ute.

Som et symbolsk monument over en strid som ikke har fått sin verdige slutt.

Hva som er svaret, får verden altså først vite i morgen. Da skal en Helly Hansen-kledd Lucas Braathen fortelle om sine opplevelser fra den siste tiden.

Som åpenbart ikke er gode – etter det han i dag kalte et «mediekjør» mot seg, inkludert beskyldninger om å være «grådig» og «egoist».

Og kanskje si mer om hvorfor straffen har blitt som den har blitt. Eller kanskje ikke.

Kanskje skal han si om han og de andre avtalerebellene har nærmet seg forbundet. Eller kanskje ikke.

Hvis bruddet på klesreglene til Skiforbundet mot formodning har ført til utvikling i forhandlingene rundt en ny avtale, er en mild straff for Lucas Braathen plutselig en lav kostnad for Skiforbundet.

Dette vil i så fall innebære at man endelig kan enes om et rammeverk for stjerneutøverne, som kan holde dem på landslaget også i fremtiden.

Og kan også ha i seg en mulighet for å bedre mulighetene for samarbeid også med verdens beste langrennsløper.

Høyt trener de, og fornøyde er de

Johannes Høsflot Klæbo befinner seg i øyeblikket i Livigno i Italia, hvor han forbereder seg til sesongstart – i trygg forvissning om at han skal gå verdenscup for Norge.

Og uten å trenge å gjøre mer for at det skal skje. Selv om heller ikke Klæbo og hans støtteapparat noen gang kom til ønsket enighet med forbundet.

Dette er konflikten mellom skistjernene og Norges Skiforbund Ekspander/minimer faktaboks Alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Konflikten har pågått i flere år, og omhandler hovedsakelig spørsmålet om i hvor stor grad utøverne selv har rett på egne bilderettigheter.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022 ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler. Altså at utøverne har rett på større innflytelse i NSFs forhandlinger med sponsorer.

Det utøverne nå venter på er at partene sammen skal forhandle om en ny landslagsavtale som er i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Selv om de foreløpig ikke har signert ny kontrakt, er utøverne underlagt sine tidligere kontrakter på grunn av en klausul som regulerer avtalens varighet.

I september stilte Lucas Braathen likevel opp i en kampanje for en konkurrent til én av Skiforbundets sponsorer. Det skal ha skapt sterke reaksjoner. 27. oktober annonserte Braaten at han legger opp.

I stedet endte det med et slags tilsagn om en såkalt «representasjonsavtale», som alle løpere som er utenfor landslaget og kvalifiserer seg for verdenscup får. Med et begrenset tilbud om støtteapparat fra forbundet mot å stille opp i norsk landslagstøy hver helg. Med de riktige sponsorer.

Det var bare ikke riktig en slik avtale forbundet egentlig ønsket. Fordi de ville ha mer av Klæbo og i lengre perioder av gangen.

Motytelsen ville være å kunne eksponere egne sponsorer, i praksis den Reitan-eide bensinstasjonskjeden Uno-X, på klærne også i perioden som landslagsløper.

I stedet ble det den nevnte representasjonsavtalen. Uten at noen av partene i utgangspunktet virket helt som om de skjønte hvorfor akkurat dét ble resultatet, pussig nok.



STÅR UTENFOR: Johannes Høsflot Klæbo har forhandlet med Skiforbundet. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Derfor har det blitt signalisert at det igjen kan bli forhandlinger. Men der har Klæbo-leiren alt å vinne på å avvente.

Å forhandle eller ikke forhandle, det er spørsmålet

Derfor er det heller ingen offisielle indikasjoner på at det foregår forhandlinger. Uten at det betyr at det ikke skjer.

For kanskje, kanskje ser Klæbo verdien i å komme forbundet i møte på et eller annet vis her. Og kunne bli med på en avtale som betyr større grad av samarbeid likevel.

Hvis det eksempelvis innebærer en større grad av anerkjennelse av markedsrettighetene utøverne mener de har krav på å kunne styre selv.

For uten en enighet med de største stjernene, kan forbundets kontroll over markedsrettighetene på sikt føre til en uthuling av verdiene dette totalt sett utgjør.

Og den straffen er det ingen som ønsker å føle på konsekvensene av. Derfor kan de faktisk ende med en erkjennelse man noen ganger kommer til også i livet ellers:

Det hjelper faktisk å snakke sammen.