– Vi kom helt uforberedt og fikk oppleve den brutale siden. Er du ikke forberedt, så har du ingenting der å gjøre. Det er faktisk så dramatisk, det hjelper ikke å være i god form, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal til NRK.

Norges beste langdistanseløper tenker med skrekk og gru tilbake til VM i Beijing i 2015. Forsøksheatet på 5000 meter ble et mareritt, heten var overveldende.

– Selv om løpet gikk i 22-23-tida, så var det tre i feltet som ble båret ut på båre. Det var helt ekstreme forhold. Folk kollapset. Noen takler det veldig bra, noen takler det ikke. Noen er forberedt, og så er det noen som ikke er det, sier Grøvdal.

Hun kollapset ikke i 2015, men var sjanseløs på å gå videre og langt unna tidene hun normalt skulle løpt på. En dårlig tids- og klimaakklimatisert Henrik Ingebrigtsen led samme skjebne på 1500 meter, riktig nok delvis på grunn av et uhell.

Nå tar Olympiatoppen grep før OL i Tokyo i 2020, grep som friidrettsfolket vil nyte godt av også før VM i Doha neste år.

TAR GREP: Toppidrettssjef Tore Øvrebø varsler at det nye klimakammeret står klart i midten av november. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Opp mot femti grader

Som Dagbladet skrev onsdag, investeres det i disse dager to millioner kroner i et klimakammer på Toppidrettssenteret i Oslo. Kammeret, som leveres fra England, er en del av den nye avdelingen for utholdenhetstrening.

– Det er et kammer hvor vi kan manipulere temperatur og fuktighet, og det er en mulighet for oss til å kunne drive akklimatisering før vi drar til mesterskap eller trening med veldig spesielle konkurransevilkår, som vi venter for eksempel i Tokyo i 2020, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NRK.

– Hva slags vær er det man kan lage som utøverne vil møte i 2020?

– Det er høye temperaturer og høy luftfuktighet, kanskje opp mot femti grader effektiv temperatur. Utøvere og trenere må være kjent med hvordan de reagerer på slike forhold for at de skal ha en sjanse til å prestere godt under sånne vilkår, sier Øvrebø, som regner med at de fleste som har tenkt seg til Tokyo vil trene i kammeret.

– Kan bli farlig

– En utøver som skal konkurrere ute i Tokyo, og som ikke tar varme- og tidsakklimatisering på alvor, kan like godt være hjemme. Hvis man ikke har øvd på å håndtere det, så underpresterer man ganske kraftig, og det kan til og med bli farlig hvis man ikke vet hvordan kroppen fungerer under sånne forhold, fastslår Øvrebø.

Akkurat det kan altså Karoline Bjerkeli Grøvdal skrive under på. Det eneste positive som kom ut av turen til Kina for tre år siden, var erkjennelsen av det Øvrebø påpeker: det er ingen vits i å konkurrere i ekstremforhold uten ekstreme forberedelser.

EM-BRONSE: Til tross for halsbetennelse tok Karoline Bjerkeli Grøvdal bronse på 3000 meter hinder under EM i Berlin. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Det møter friidrettsfolket allerede i VM i Doha, som starter om nøyaktig et år, 27. september 2019. Der ligger temperaturen i øyeblikket rundt 37 grader – i skyggen.

Derfor kan Grøvdal knapt vente med å komme i gang med trening i klimakammeret, som skal stå ferdig i midten av november.

– Det er noe vi har tenkt på og snakket om lenge, egentlig helt siden OL i Rio, så det er noe jeg bare har gått og ventet på at skal bli ferdig, sier 28-åringen som planlegger å løpe både 3000 meter hinder og 5000 meter i Doha.

Svette økter

Nøyaktig hvordan hun skal bruke det, vet hun fortsatt ikke.

– Jeg har planer om å benytte meg av det ganske fort, og så må man lage et opplegg sammen med dem som kan dette på. Vi må se å hva som er fornuftig, hvor mye trening som må til for at det skal ha effekt, om det holder med ei økt i uka eller om du må ha to.

– Det kan bli noen ubehagelige økter, da?

– Det blir nok en del svetting. Men fordelen med å gjøre det der, er at du kan teste og ha kontroll på alt, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.