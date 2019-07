Det tropiske klimaet som er ventet under sommer-OL i Tokyo neste sommer, har skapt bekymring for mange utøvere som vil bli utsatt for enorme påkjenninger.

Denne uken har Olympiatoppen vært med sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum i Tokyo for å se hvordan utøverne reagerer på det varme klimaet i den kommende OL-byen, og samler inn kunnskap for å optimalisere de individuelle forberedelsene for OL-suksess.

– Vi ser at utøverne kan bli veldig varme. Flere kommer opp i kjernetemperaturer på 40-41°C, som tilsvarer en høy feber. Slike kjernetemperaturer vil redusere prestasjonsevnen og kan være risikofylt å konkurrere med, spesielt hvis man ikke er godt akklimatisert, sier, fagansvarlig for utholdenhet ved Olympiatoppen, Ida Svendsen, til NRK.

Både Mol og Sørum har målt en kjernetemperatur på 39,9 grader under firestjernersturneringen i Tokyo, som finner sted nøyaktig ett år før sommerlekene braker løs.

OVERRASKET: Sandvolleyballduoen mener de varme temperaturene i Tokyo har påvirket de mer enn hva de trodde på forhånd. Foto: Christian Charisius/dpa / NTB scanpix

– Det er ganske høyt, og ettersom vi driver med en idrett som varer i omtrent en time er det godt gjort å få så høy kjernetemperatur. Det sier litt om de ekstreme forholdene som er her, sier Mol til NRK.

– Kappgang eller maraton blir skummelt

Tidligere har Olympiatoppen gjort mange undersøkelser med norske landslagsutøvere med deres nye klimakammer. Tall viser at utholdenhetsutøvere presterer i gjennomsnitt seks til syv prosent dårligere i «Tokyo-forhold», sammenlignet med normale forhold.

– Å konkurrere i, for eksempel, kappgang eller maraton vil være svært krevende og kan bli skummelt i det klimaet som forventes under OL. Arrangøren har en utfordring med å sikre at det blir trygt å konkurrere i disse idrettene i OL, forteller Svendsen, og mener dette blir det tøffeste OL klimamessig noensinne.

– Klimamessig blir det, etter all sannsynlighet, det mest krevende sommer-OL noensinne. Nå vil det bli arrangert midt under den varmeste perioden i Tokyo. For meg virker det litt rart at det ikke skyves litt på året.

FORBEREDT: Som denne vifta sier: «Sommerne i Tokyo er varme og fuktige». Foto: ISSEI KATO / Reuters

IOC er klar over at varmen kan bli et problem, og jobber kontinuerlig med arrangøren for å legge til rette best mulig. De vil blant annet plassere ut tåkestasjoner som sprayer ut vann, og flere stasjonerte kjøletelt slik at deltakere og publikum kan holde varmen i sjakk.

Arrangøren bruker nå den pågående sandvolleyballkonkurransen i byen til å teste ut ulike måter for å bekjempe temperaturene, og har for eksempel delt ut kalde håndklær til tilskuerne.

– I år er det kaldt sammenlignet med i fjor, men vi vet ikke hvordan det vil bli neste år. Vi har lagt opp arrangementet slik at øvelser kan bli flyttet på hvis det er nødvendig, har Yoshiro Mori, leder for Tokyos organisasjonskomite, uttalt.

– Ikke forsvarlig

Mol og Sørum innrømmer at de ble overrasket over hvor utfordrende det var å konkurrere i de varme forholdene i OL-byen.

– Varmen har påvirket oss mer enn hva vi hadde trodd. Vi har hørt mye rykter om at luftfuktigheten er mye høyere enn vanlig, og nå fikk vi kjenne det på kroppen, så det var uvanlig tungt å spille, sier Mol, og legger til:

– De sier at målingene som blir gjort før kamp, sier at det ikke er forsvarlig å holde på med fysisk aktivitet. Men vi må spille volleyball og det stopper oss ikke at det er uvanlig varmt.

Men det stoppet derimot amerikanerne som Norge opprinnelig skulle spille siste gruppespillskamp mot natt til fredag norsk tid. De møtte nemlig aldri til start.

– De valgte å trekke seg i den siste gruppespillskampen på grunn av skade. Men årsaken er jo fordi det er så varmt, så de valgte å stå over kampen, sier trener Kåre Mol til NRK.

Tokyo-sanden kan komme opp i 50 varmegrader med de høye temperaturene som er ventet. Noe som i verste fall kan forårsake tredjegrads forbrenning. Likevel har ikke ett av Norges fremste OL-gullhåp opplevd dette. Mye fordi arrangøren vanner sanden når spillerne ber om dette.

VANNER BANEN: Tokyo-sanden kan forårsake tredjegrads forbrenning. Derfor vanner banemannskapet banen når spillerne ber om det. Foto: Jae C. Hong / AP

Det som bekymrer far og trener Mol er heller nettopp de høye temperaturene, til tross for at gutta er vant til å konkurrere i varmt vær.

– Kjernetemperaturen øker ganske kraftig, og ligger helt opp mot det som er forsvarlig. De sier at varmen påvirker dem, og at det går utover konsentrasjonen, sier trener Mol.

Ser betydelig risiko

Ved hver enkelt øvelse skal arrangøren benytte seg av «wet buld globe temperature» (WBGT). Det gir en samlet temperatur på hvor belastende fuktighet og temperaturen er for utøverne, og tar også vind, sol og skygge i betraktningen.

GREP: OL-arrangøren benytter sandvolleyballturneringene til å teste ut ulike varmegrep før OL. Kjøletelt er et av dem. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

– Dersom WBGT er høyere enn 30-31°C, frarådes det å drive tøff fysisk aktivitet grunnet risiko for heteslag, spesielt i idretter med langvarig, kontinuerlig arbeid. Dette betyr at dersom utøvere ikke er godt akklimatisert i forkant, vil det være en risiko for heteslag ved å konkurrere i slike forhold, forklarer Svendsen.

Målingene Olympiatoppen har gjort i Tokyo på sandvolleyballbanen de siste dagene viser WBGT-målinger mellom 31 og 32 grader på dagen i sola. Det betyr at det er på grensen til uforsvarlig å konkurrere.

– Når den kommer i 30–31 er det ganske skummelt å drive med langvarig kontinuerlig arbeid, forteller hun.

NEDKJØLING: Det er satt opp en rekke elektriske vifter rundt sandvolleyball-arenaen i Tokyo. Foto: ISSEI KATO / Reuters

Vil være bedre rustet

Svendsen tror flere nasjoner kommer til å få det tøft med det varme klimaet neste sommer.

– Det er fuktigheten i Tokyo som er uvant for veldig mange. Jeg tror noen nasjoner kan undervurdere viktigheten av å akklimatiseres seg til fuktig og varmt klima, da dette er ganske annerledes og mer belastende enn den tørre varme man er vant til i Europa.

– Luftfuktigheten stjeler mer krefter og vi mister mye væske, bekrefter Christian Sørum.

Sandvolleyballduoen er tydelige på at de tar med seg nyttig erfaring fra ukas prøve-OL.

– Det er veldig avgjørende, slik at vi ser hva vi kan gjøre annerledes inn mot OL og være bedre rustet, sier Sørum.

– Vår oppgave er å sikre at de norske utøverne er minst like godt, og helst enda bedre, forberedt enn sine konkurrenter til å håndtere og prestere i det klimaet som møter de i Tokyo om ett år.