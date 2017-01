Olsbu tok til tårene etter å ha sikret Norge pallplass: – Sorry

– Det var litt kjedelig at jeg skulle tape det her på slutten. Jeg gjør så godt jeg kan, sier en nesten gråtkvalt Marte Olsbu til NRK.

Etter siste skyting gikk hun ut i ledelsen, men i den siste bakken før mål ble hun passert av tyske Laura Dahlmeier.

Rett før oppløpet ble hun også tatt igjen av franske Célia Aymonier. Dermed endte Norge på en tredjeplass på torsdagens stafett.

Her blir Olsbu passert.

– Skyldfølelse

Da Olsbu kom i mål sa hun «sorry» til lagvenninnene Kaia Wøien Nicolaisen, Hilde Fenne og Tiril Eckhoff. Skiskytteren hadde dårlig samvittighet etter målgang for at det ble en tredjeplass.

– Jeg føler litt skyldfølelse. Man har så lyst å klare det for lagets del, men i dag var jeg ikke sterk nok. De siste 100 meterne er selvfølgelig kjedelige, forklarer Olsbu.

Men selv om hun kjente samvittigheten var hun godt fornøyd med at det ble en plass på pallen for det norske laget. Olsbu tror tårene var en reaksjon fordi hun var sliten etter løpet.

– Det er lett å ta til tårene ting ikke går helt veien inn mot slutten, forklarer skiskytteren.

SORRY: Marte Olsbu sa sorry til lagvenninnene etter målgang. Foto: Matthias Schrader / AP

– Kjipt å høre

Tiril Eckhoff trodde at lagvenninnen skulle sikre seieren på den siste runden. Hun synes ikke det er hyggelig at 26-åringen tok til tårene etter ankeretappen.

– Det er kjipt å høre, forteller Eckhoff til NRK.

Hun avfeier at lagvenninnen trenger å ha dårlig samvittighet. Det ble ti treff for Olsbu på standplass og et fint løp i langrennssporet.

– Hun gjør en kjempebra etappe. Jeg tipper at når hun ser langrennstidene vil hun være veldig fornøyd, forklarer Eckhoff.

VEKSLER: Tiril Eckhoff sender Marte Olsbu ut på siste etappe. Foto: Primoz Lovric, Primoz Lovric / NTB scanpix

– Sterkest på siste etappe

Lagvenninnen avfeier at hun ønsker å frata Olsbu ansvaret med å gå sisteetappen etter at det ikke holdt helt inn til mål torsdag.

– Hun er sterkest på siste etappe og det hun presterer er bra, forklarer Eckhoff.

Selv om Olsbu var litt nede etter egen etappe, gledet hun seg over den gode laginnsatsen.

– Det er litt ekstra å gå stafett sammen med de andre jentene. Det er et bra lag og vi har jobbet hardt i år. Den ene presterte etter den andre. Det var veldig moro å se på, forklarer Olsbu.