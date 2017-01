Norsk suksess i europacupen

25 år gamle Kristina Riis-Johannessen tok en overlegen seier i europacuprennet i storslalåm i sveitsiske Zinal mandag. Kristin Lysdahl kjørte også meget godt og sørget for at det sto to norske jenter på seierspallen. Bærum-kjøreren ble nummer tre.