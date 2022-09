– De er langt unna nivået spillerne har i toppserien. Nivået er blitt mye høyere de to-tre siste årene og jeg føler dommerne de siste årene ikke følger helt med.

Det er den nådeløse dommerdommen til den rutinerte Vålerenga-spilleren Elise Thorsnes. Nå er hun en av flere som har sett seg lei på nivået til dommerne i den øverste serien for kvinner.

– Dette handler ikke om menn eller kvinner, det handler om kompetanse på banen. Alt jeg ber om, spesielt som trener for et topplag i Norge, er kompetanse på banen, sier Brann-trener Olli Harder.

Denne sesongen både spillere og trenere gjentatte ganger vært oppgitte over dommeravgjørelser i Toppserien. Nå har de fått nok.

– Mange som ikke henger med

I Toppserien er kun ett kjønn representert blant dommerne som er oppnevnt som dommere i oversikten til NFF, samtlige hoveddommere og assistentdommere er kvinner. Til sammenligning er det et par kvinnelige assistentdommere som dømmer menn i Eliteserien.

KRITISK: Brann-trener Olli Harder. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Olli Harder kom nylig tilbake som trener i Toppserien, etter halvannet år som hovedtrener for West Ham i Women's Super League i England. På spørsmål om hva han synes om dommernivået etter returen til Norge, er han tydelig på én ting.

– Vi har en mye mer blandet tilnærming til dommere i England. Vi har mannlige dommere, vi har kvinnelige dommere, sier Brann-treneren.

– Du tenker ikke at det skal være så rigid – med bare kvinner?

– Bare putt den beste mulige dommeren på banen. Hvis det er dommeren vi hadde i dag, fint, men det må være best mulig kvalitet. Fordi disse jentene (spillerne, journ.anm.) jobber hardt for produktet på banen, de er profesjonelle, de fortjener å ha en kvalitetsdommer på banen.

Det støtter sluttspillsrivalen i Vålerenga, Elise Thorsnes.

STERK KVINNEANDEL: I Toppserien er alle dommerne samme kjønn. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Det viktigste for meg er at den som dømmer er god nok til å dømme på det nivået vi spiller på. Sånn som det er nå, er det mange som ikke henger med. Det blir farlige situasjoner, det blir feildømming og frustrasjon. Det er ikke en arena du skal trene for å bli en bedre dommer, sier hun.

Begge de to presiserer at dette ikke handler om kvinner eller menn, men om nivået på dommerne generelt.

Dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, ønsker ikke å svare på kritikken i denne saken.

Etterlyser tiltak fra fotballforbundet

Thorsnes i Vålerenga forteller at det skjer i nesten hver eneste kamp at hun tenker at nivået på norske dommere er for lavt. Derfor ber hun nå fotballforbundet om å ta grep.

– Det handler om at de må bli satset på. Dommerne må få nok kamptrening. Det er der du lærer. Se situasjonen an fort nok. Når nivået i Toppserien blir høyere, må nivået på dommerne og bli høyere, sier hun.

– Man må tilrettelegge for at dommerne har tid til å gå rundt og dømme. Har du en fulltidsjobb i tillegg så har du kanskje ikke hverken tid eller energi til å reise rundt og dømme 4–5 ganger i uka, legger hun til.

Styreleder i Toppdommerforeningen, Kai Erik Steen, understreker at det er fotballforbundet som må uttale seg om nivået på norske dommere. I en SMS til NRK sier han:

– Våre dommere jobber målrettet hver dag. Dommerne sjonglerer familieliv, jobber, trening og dømming, og vi er imponert over den dedikasjonen de viser dommergjerningen, sier Steen.