Ola Lunde raser etter stipendtildeling: – Helt håpløst

– Det er rett og slett sjokkerende å se, sier NRKs skyteekspert Ola Lunde om tildelingen.

– Jeanette Hegg Duestad har to fjerdeplasser i OL og satte olympisk rekord, og når det ikke er godt nok for A-stipend av Olympiatoppen, det er for meg helt håpløst, sier Lunde.

Klare kriterier

Totalt 16 utøvere og to lag i sommeridretter ble i februar tildelt Olympiatoppens A-stipend. For å få A-stipend må visse kriterier oppfylles. På Olympiatoppens nettsider er følgende resultater oppgitt at normalt utløser A-stipend:

Medalje i olympiske leker eller Paralympics

Plassering blant de tre beste i verdenscup sammenlagt i olympiske eller paralympiske idretter

Duestad når ingen av disse kriteriene, men flere utøvere som ikke har oppfylt dette kriteriet, er tildelt A-stipend, blant annet Oskar Marvik, bronsemedaljevinner fra VM i bryting, og Solfrid Koanda, verdensmester i vektløfting.

Olympiatoppen har også kriterier som etter nærmere vurdering kan utløse tilbud om A-stipend:

Toppresultater i OL, PL, VM, i spesielle tilfeller EM, og/eller konkurranser på tilsvarende nivå.

Duestad endte med EM-bronse og to fjerdeplasser i OL. Likevel må hun klare seg med B-stipend, som kun gir 70.000 kroner, ikke 120.000 som A-stipend gir.

Tre muligheter

2021-sesongen ble som for mange andre, også spesiell for skytterne. Faktisk konkurrerte Duestad internasjonalt kun ved tre anledninger, i EM, OL og i verdenscupfinalen.

– Jeg tar EM-bronse, to fjerdeplasser i OL, og tredjeplass i verdenscupfinalen, så sånn sett er man kanskje topp tre i verden, da er det selvfølgelig kjedelig at man kun får B-stipend, sier Duestad til NRK.

– Det er nok noen kriterier der som ikke passer skytesporten helt.

I VERDENSTOPPEN: Jeanette Hegg Duestad etter OL-finalen i Tokyo. Foto: Ann Wang / Reuters

Selv omtaler hun det som «litt kjedelig» å ikke få A-stipend. Hun er like opptatt av de som «kommer etter» henne.

– Idretten er ikke det du lever rått av i Norge, spesielt ikke i de mindre idrettene. Man må prøve å jobbe for de som kommer etter seg også, sier hun.

– Lever ikke kjemperått

– Hva lever du av?

– Jeg lever av litt lønn fra forbund, stipend fra Olympiatoppen, og litt sponsorpenger. Jeg har bodd hjemme en stund, men har flyttet hjemmefra nå. Men det er fint å ha litt oppspart der, for vi lever ikke sånn kjemperått, sier hun.

– Hva vil et A-stipend bety for deg?

– Det vil bety litt mer midler, og det kommer veldig godt med. Det er en dyr sport vi driver med og hver eneste krone som kommer inn teller positivt.

Ola Lunde er ikke i tvil om at et A-stipend ville hatt stor betydning for Duestad.

– De ofrer kanskje fire eller åtte år av sitt liv, og setter en utdannelse på vent, for å prøve å vinne en OL-medalje. Et slikt A-stipend vil bety mye og kan gjøre at du kan satse mer og bli enda bedre, sier eksperten

– Under fattigdomsgrensen

Sportssjef Tor Idar Aune i Norges Skytterforbund savner både Duestad og Jon Hermann Hegg på lista over A-stipend. Han kaller det en prinsippsak.

– Vi ser at Hegg og Duestad får noen midler her i en tilpasning fordi Olympiatoppen ser at B-stipend kanskje er mindre enn det utøverne fortjener. De går likevel slavisk etter sine kriterier og definerer det som B, sier han.

Aune sier han ikke ønsker å ta fra noen utøvere stipend, men savner en større pott.

– Folk forstår ikke at de aller fleste toppidrettsutøvere er uten inntekt og ikke lever et spesielt godt liv. De aller fleste lever under fattigdomsgrensen, det gjelder hvert fall for mine utøvere, sier Aune.

– Da er det ikke så lett å skape en forståelse for at potten skal økes til toppidrett. Samtidig vet vi at publikum og sponsorer og dere som er journalister ønsker at vi skal oppnå suksess i olympiske leker, sier han.

VERDENSCUPSEIER: Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg vant 10 meter luftrifle for blandet lag i verdenscupen i Egypt i begynnelsen av mars. Foto: Norges Skytterforbund

«Vanskelig case»

Marit Breivik, sommeridrettssjef i Olympiatoppen, understreker til NRK at en utøver må være på pallen i et mesterskap der verdenseliten deltar for å få A-stipend. Hun kaller Duestad en «vanskelig case».

– Uten at jeg skal diskutere hver enkelt her, så ser vi jo på kriteriene, og hun har B-stipend og har ekstra oppfølging økonomisk og faglig. Så kriteriene kan vi kikke på, hun er i verdenstoppen, så får vi se på om det å være på pallen er for strengt eller ikke, sier Breivik.

– Kan du se for deg at det kan gjøres en revurdering på hennes kandidatur som A-stipend?

– Det har jeg ikke lyst til å vurdere her, men vi har behandlet ferdig den saken der når det gjelder rifleskyttere. Hun har jo en kollega som også ble nummer fire i OL, så vi har to der på fjerdeplass, og jeg synes vi har møtt det veldig positivt, sier hun.