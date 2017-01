OL-vinneren i trøbbel før VM-uttaket: – Skulle gjerne hatt en bedre følelse

Det er egentlig den gamle visa om igjen for mannen med VM-gull fra 2009 og OL-gull fra 2014. Han har også VM-medaljer fra 2011 og 2015 – og var i kanonform under VM i Sapporo i 2007, der han likevel ikke fikk gå.

Ola Vigen Hattestad er mannen som alltid finner formen til mesterskap, men som ofte sliter med å rekke kvalifiseringsfristen.

Nå kjemper han igjen en desperat kamp for å komme med på det norske mesterskapslaget. Aldri har det vært tøffere.

Da passer det dårlig at 34-åringen måtte igjennom nok en sykdomsperiode i jula.

– Det er litt typisk, jeg hadde egentlig fått trent veldig godt i noen uker og begynte å kjenne meg sjøl igjen. Så blir man sjuk igjen og må begynne på nytt, sier Hattestad til NRK.

Rammes av kvotekutt

Han er på plass i Toblach for å gå lørdagens verdenscupsprint. Skulle han vinne har han halvannet bein i VM. Kommer han ikke til finale, kan han risikere å ikke engang få delta i det neste uttaksrennet i Falun om to uker.

Så brutalt er det blitt etter at de norske kvotene i verdenscupen ble kuttet til seks løpere.

Bare hør her:

I den første verdenscupsprinten i fristil, i Davos før jul, ble Hattestad nummer åtte og Eirik Brandsdal nummer ni.

Etterpå har ikke Hattestad konkurrert på grunn av sykdom, mens Brandsdal gikk skandinavisk cup i VM-løypa i Lahti sist helg. Der falt han i kvartfinalen, og vips var han ute av verdenscuplaget.

Akkurat nå kan ett feilskjær være forskjellen på VM-gull og hjemmesitting under VM for norske sprintere.

GJORT DET FØR: Slik så det ut da Ola Vigen Hattestad banket alle i Toblach i 2014 og skaffet seg billett til OL. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Må overbevise

– Det er sånn det er. Det er litt spesielt å ikke være på tur med Eirik, det må jeg si. Ungguttene puster oss godt i nakken, og det er bra, det skjerper oss, sier Hattestad.

Derfor føler han på ingen måte VM-plassen som trygg.

– Er jeg inne nå, er det på gamle meritter. Men vi har noen renn igjen, og da er det helt sikkert noen som kommer til å overbevise landslagsledelsen, og sånn sett kan jeg ikke legge meg på sofaen og lade opp til VM. Jeg må overbevise.

Det er Hattestad altså ikke overbevist om at han klarer, i hvert fall ikke denne helgen.

– Jeg skulle gjerne hatt en bedre følelse, erkjenner han.

I det minste kan Ola Vigen Hattestad plukke fram gode minner fra Toblach.

I 2014 vant han det siste rennet før OL nettopp her – og satte i gang et snøskred som endte med at Finn-Hågen Krogh ble vraket fra et OL-lag han allerede var tatt ut på, mens Hattestad kom inn på OL-laget og tok gull.