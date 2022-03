Gullet er Norges fjerde individuelle i VM i skiflyging. Ingen nordmann har tidligere vunnet VM i Vikersund.

– Det var deilig. Det var sinnssykt morsomt at det var såpass med folk som dukket opp i bakken. Da er det ekstra artig å hoppe langt, sier han til NRK.

Den olympiske storbakkemesteren gikk fryktløst til verks i Vikersund fredag, der han tok ledelsen i kampen om VM-gullet med to gode hopp på 232,5 og 226,5 meter. Nordmannen hoppet 230 meter og ledelsen var økt til 10,2 poeng.

I finaleomgangen holdt han hodet kaldt, hoppet 224,5 meter og sikret gullet.

– Jada, jada, jada, ropte NRK-ekspert Johan Remen Evensen underveis i svevet.

– Du verden, Marius Lindvik, hva er du laget av? Olympisk mester, og så gjør du det her? Det er så utrolig sterkt levert, fortsatte Evensen.

Landslagstrener Alexander Stöckl var fra seg av glede etter at gullet var sikret. Han forteller om noen spennende minutter etter at Timi Zajc hadde leverte et strålende hopp i finaleomgangen.

– Det var helt fantastisk. Det var utrolig spennende der på slutten, sier Stöckl til NRK.

– Lindvik leverer igjen, hva skal jeg si? Han er en spesiell fyr. At han er så fokusert at han virkelig klarer å være i sin boble, jeg har ikke møtt mange hoppere som kan det.

På sletta slapp det norske laget jubelen løs etter at seieren var et faktum. Se det avgjørende hoppet her:

Marius Lindvik tar VM-gull Du trenger javascript for å se video.

Robert Johansson lå på sjetteplass etter fredagens to omganger, men måtte melde pass til lørdagens renn grunnet ryggproblemer. Han håper å være klar til søndagens lagkonkurranse.

Johann André Forfang lå også i posisjon til å kunne kjempe om medalje, men med 208,5 meter og 216 meter lørdag ble det tiendeplass på Tromsøværingen.

Daniel André Tande Fikk en opptur etter fredagens to forsøk og hoppet 207,5 og 215 meter. Det holdt til 20.-plass.