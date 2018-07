OL-vinner Randall har fått kreft

– Til tross for at vi oppdaget det tidlig, og prognosene er gode, vil dette forandre livet mitt, skriver Randall på sin instagramprofil.

Randall og lagvenninnen Jessica Diggins tok OL-gull på lagsprinten i Pyeongchang i vinter, etter å ha knust både Norge og Sverige på oppløpet. Dermed skrev de historie, men USAs aller første OL-gull i langrennssporet.

Hun ble valgt inn som nytt meldem i utøverkomiteen i Den internasjonale olympiske komité, IOC, under OL i 2018.

Randall har også et VM-gull i lagsprint fra 2013, i tillegg til to VM-medaljer i individuell sprint.

– Det er skremmende å finne ut at du har kreft, og hver dag siden jeg fant det ut har jeg lurt på hvordan dette kunne skje meg, skriver Randall.

La opp etter sesongen

35-åringen la opp etter denne sesongen, men forlot langrennssporet med en stor arv. Hun har fått mye av æren for at langrenn har fått et lite gjennombrudd i USA, og innen to år håper Det internasjonale skiforbundet (FIS) at det kan arrangeres verdenscup i langrenn i USA for første gang siden prøve-OL i 2001.

Hun har også lagt ut meldingen på Twitter, hvor hun får støtte fra Astrid Urenholdt Jacobsen.

– Ønsker deg alt det beste med behandlingen og veien tilbake, skriver den norske langrensutøveren.

Randall forteller at hun nylig har påbegynt cellegiftbehandling.

– Jeg begynte min cellegiftbehandling på mandag, omringet av venner og familie. Jeg passet på å trene i forkant, og syklet til og fra sykehuset, skriver Randall.

Hun skriver at hun vil holde hodet oppe gjennom behandlingen.

– Jeg har lovet meg selv at jeg skal holde meg positiv og aktiv gjennom behandlingen. Jeg skal ta med like mye besluttsomhet, styrke, og energi til denne utfordringen, som jeg har gjort hele karrieren.