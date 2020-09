Stang ut for Hovland

Viktor Hovland er stabiliteten selv i det avsluttende PGA Tour-mesterskapet. Etter to runder ett slag under par, gikk 22-åringen i dag to slag under par.



Denne runden var det puttingen som ikke helt stemte for Hovland og hindret ham fra å ha en knallrunde. På det siste hullet var han uheldig da eagleforsøket traff pinnen, hullkant og rullet ut.



Dermed er han på en foreløpig 21. plass av de 30 som deltar i avslutningsturneringen. Turneringen avsluttes mandag.