OL-stjerneskuddet (15) bryter tausheten: – Følelsesmessig utmattet

Sarpsborg slo russisk topplag – tap for Molde

Det ble norske kontraster mot russiske eliteklubber i Spania tirsdag. Sarpsborg vant 3-2 over Erik Botheim og Krasnodar, mens Molde røk 0-2 for Rostov.

Sarpsborg havnet under etter litt over et kvarter i Marbella, men slo lynkjapt tilbake da Jonathan Lindseth bredsidet inn utligningen. Et kvarter senere sørget samme mann for at kampen var snudd.

Lindseth forlenget et hodestøt fra Joachim Thomassen. Tidlig etter hvilen scoret Steffen Lie Skålevik sikkert etter at Sarpsborg rappet ballen fra Krasnodar høyt i banen. Østfoldingene byttet ut så å si hele laget utover i 2. omgang.

Aleksej Ionov og Vladimir Iljin gjorde russernes scoringer. Sistnevnte ble erstattet av Erik Botheim i det 78. minutt. Krasnodar ligger på femteplass i den russiske toppdivisjonen, som for tiden har vinterpause.

Molde spilte også i Marbella tirsdag, men måtte tåle 0-2 i møtet med Rostov. Dmitrij Poloz og Ali Sowe gjorde det russiske lagets mål i henholdsvis det 25. og 57. minutt. (NTB)