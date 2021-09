OL-roaren orka ikkje å setje seg i båten: – Vart kvalm av tanken

Seieren glapp på overtid for Deila

Det ble dramatisk da Ronny Deila og hans New York City spilte uavgjort mot New York Red Bulls natt til torsdag. Red Bulls utlignet i det 102. minuttet.



En frustrert Deila måtte se at en avslutning som gikk rett opp i armen til Maxime Chanot fra kloss hold, ble vurdert av VAR. Da var det kun sekunder igjen av den tillagte overtiden på åtte minutter. Bortelaget ble tildelt straffesparket etter en lang vurdering av dommerteamet, og polske Patryk Klimala satte den inn og sørget for 1-1.



Med over 101 minutter spilt er Klimalas scoring den seneste som er scoret i MLS-historien i en ordinær kamp.



En halvtime tidligere ble Deilas midtbanemann Keaton Parks sendt i dusjen med direkte rødt kort for en takling. Valentin Castellanos scoret New York Citys eneste mål.



Deilas lag er på 3.-plass i MLS' avdeling øst.