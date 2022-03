OL-reservene imponerte

Havertz tok spissplassen og leverte med to mål i Chelsea-seier

Kai Havertz fikk sjansen på spissplass for Chelsea og scoret to mål i 4-0-seieren over Burnley på bortebane i Premier League lørdag.

Romelu Lukaku ble matchvinner for Chelsea da laget tok seg videre til kvartfinalen i FA-cupen med 3-2-seier over Luton onsdag, men belgieren fikk ikke tillit fra start i kampen mot Burnley.

Chelsea var usedvanlig svake før pause, men etter hvilen viste Havertz hvorfor han ble foretrukket på spissplassen etter at Reece James ga Chelsea ledelsen like etter pause.

Tyske Havertz headet inn 2-0 etter innlegg fra Christian Pulisic i det 53. minutt, før han enkelt kunne spasere inn 3-0 på pasning fra James like etter. Pulisic fulgte opp med 4-0 etter 69 minutter. (NTB)