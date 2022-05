OL-overraskinga gjekk viralt – sletta Instagram etter mobilstorm

– Eg slo av varslingane og sletta appen nokre dagar, seier van den Broeck, som har oppattretta kontoen etter stormen med varslingar på Instagram.

NRK møter ho i Høiehallen, der ho har søkt ly for regnet som plaskar ned over Fana stadion i Bergen. 400 meter-løparen ler når ho fortel om videoen som fekk mobilen til å koke.

Den har samla rundt 64 millionar visningar på Instagram.

Nokre veker etter at ho slo gjennom i OL i Tokyo, tredobla talet på følgjarar seg frå rundt 20.000 til 60.000. Trykket var enormt ein periode. Kvar gong ho oppdaterte rann det inn «100 likarklikk og 50 nye følgjarar».

– Det var heilt vilt eigentleg, seier Naomi van den Broeck.

Ho skuldar på tilfeldig samantreff når ho skal forklare kvifor videoen med trappetrening frå Skansemyren, like ved byfjellet Fløyen, blei så populær. Sosiale medium er berre ein bigeskjeft og noko som i beste fall kan tiltrekkje seg sponsorar. Sånn sett kan det reknast som eit vellukka frieri.

Men ho er klokkarklar på kva som står i fokus.

– Eg vil bli løpar, bli lege og ha ein familie og eit litt rolegare liv, smiler Van den Broeck.

Dei siste tolv åra har ho trena med Oddgeir Larsen, og det siste året har ho vore ein del av det belgiske landslaget. Hans oppgåve er å «kalibrere» ho og luke bort eventuelle unotar ho legg seg til i periodane utan dagleg oppfølging.

TILBAKEMELDINGAR: Oddgeir Larsen pirkar iblant litt på utføringa til eleven, men understrekar at ho aldri sluntrar unna trening.

For Van den Broeck har levd litt over alt. Ho blei fødd i Nederland og starta friidrettskarrieren i Sør-Afrika som seksåring, før ho flytta vidare til Jamaica og Irland.

Faren er frå Belgia og mora er frå Senegal. Bergen har vore heimbyen sidan 2010. Akkurat no er tinga hennar hos kjærasten i Sveits, eit kort stykke unna treningsbanen i Liechtenstein. Ho er med andre ord vand til å reise rundt, og plagast ikkje med å ha ein fot i fleire land til ei kvar tid. Periodane i Noreg er viktig for oppfølginga.

Friidrett på NRK Ekspandér faktaboks Dette kan du se av friidrett på NRK i 2022: 21. mai: Diamond League i Birmingham

28. mai: Diamond League i Eugene

5. juni: Diamond League i Rabat

8. juni: Trond Mohn Games i Bergen

9. juni: Diamond League i Roma

16. juni: Diamond League i Oslo

18. juni: Diamond League i Paris

24–26. juni: NM i Stjørdal

30. juni: Diamond League i Stockholm

15.–24. juli: VM i Eugene

6. august: Diamond League i Chórzow

10. august: Diamond League i Monaco

15–21. august: EM i München

26. august: Diamond League i Lausanne

2. september: Diamond League i Brussel

7–8. september: Diamond League-finalen i Zürich

9. oktober: NM terrengløp, lang løype i Bergen



Beinhard konkurranse

Sidan ho vart ein del av det belgiske landslaget i fjor, har Van den Broeck valt å drive med friidrett på heiltid for første gong i karrieren. No har ho gitt seg sjølv fram til januar 2023 i det ho kallar ein «no eller aldri»-sesong. Over nyttår må ho tilbake til medisinstudia ved Universitetet i Oslo.

Før den tid er målet å kvalifisere seg til 400 meter individuelt i VM og EM. Og å behalde plassen på det belgiske stafettlaget (4x 400 meter) frå OL og VM innandørs.

– Det kan kanskje vere litt tøffare fordi eg har eit favorittstempel på meg sidan eg vann den belgiske meisterskapen i fjor og innandørs, seier Van den Broeck.

– Eg trur at eg må perse og sørgje for å springe lågt på 52-talet for å behalde plassen. Akkurat no ligg persen min på 52,72 sekund.

BELGISKE OL-YNDLINGAR: Dei belgiske gepardane vart populære i heimlandet etter innsatsen på 4 x 400 meter stafett. Frå venstre: Paulien Couckuyt, Camille Laus, Imke Vervaet og Naomi van den Broeck. Foto: Shutterstock / Shutterstock editorial

EM-kravet ligg på 51,70 og VM-kravet på 51,35. Dersom ho ikkje klarer å ta tida, har ho framleis ei moglegheit til å ta seg vidare på rangering.

– Noko som er heilt spesielt

Belgia har jobba målretta med stafettlaget sidan 2018 for å lukkast i internasjonale meisterskap. Strategien har fungert. Van den Broeck var med på laget som vart nummer sju i Tokyo-OL og følgde opp med ein sterk sjetteplass i Beograd-VM innandørs i februar.

– Vi kan oppnå resultat saman, som vi ikkje klarer å oppnå sjølv. Det er ein slags magi ved å springe saman. Det er berre noko som er heilt spesielt med å springe saman med andre, noko heilt eige. Og det er noko Belgia er veldig flinke til.

TERPING: Hekkedrillar – og mange av dei – er ein viktig del av treningskvardagen til Naomi van den Broeck. Foto: Fredrik Tombra

No augnar dei moglegheita til å kjempe om medalje i europameisterskapet i sommar. Polen, Nederland og Storbritannia mønstrar sterke lag, men det er tett mellom dei beste. USA er store favorittar i VM. Og der stiller også Jamaica og Canada sterkt.

PS! Naomi van den Broeck sesongopna med 200 meter på Fana Stadion med tida 24,22 sekund i 0,8 sekundmeters motvind.