OL-medaljør vraket etter millionkutt – føler seg dårlig behandlet av forbundet

Skjøld har blant annet bronse fra lagkonkurransen i parallellslalåm i OL i Pyeongchang for to år siden, og de siste fire sesongene har hun vært på verdenscuplaget.

Torsdag bekrefter hun overfor NRK at hun har hatt en lengre samtale med sportssjef Claus J. Ryste der han meddelte at hun er vraket fra årets landslag.

– Det er brutalt, for å bruke et sterkt ord. Du går fra å være klar for en ny sesong i går til å være arbeidsledig i dag. Jeg har snakket med Claus om at kommunikasjonen har vært dårlig. At jeg ikke har fått en skikkelig «heads up» tidligere om at jeg ville bli vraket, sier Skjøld.

– Han var ydmyk for at prosessen kunne vært bedre. Man må huske at det er snakk om mennesker og livene deres. Jeg var åpen og ærlig, som er viktig når man føler man har blitt dårlig behandlet. Da må man si ifra. For hva skjer nå? Hva med fremtiden min videre?

Alpinlandslagene for 2020/2021 Ekspandér faktaboks A-status kvinner: Ranghild Mowinckel, Kristin Anna Lysdahl, Mina Fürst Holtmann. B-status kvinner: Kajsa Vickhoff Lie, Thea Stjernesund, Maria Tviberg, Kristina Riis-Johannessen, Kaja Norbye. C-status kvinner: Marte Monsen, Andrine Mårstøel, Tuva Norbye. A-status menn: Leif Kristian Nestvold Haugen, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen, Aleksander Aamodt Kilde, Rasmus Windingstad, Adrian Smiseth Sejersted, Lucas Braathen, Sebastian Johann Foss Solevåg. B-status menn: Jonathan Nordbotten, Timon Haugan, Fabian Wilkens Solheim, Atle Lie Mcgrath.

– Laguttak kan være brutale

Hun forteller at landslagsledelsens begrunnelse for vrakingen handler om sportslig utvikling. Bare sist sesong hadde hun to leddbåndskader i ankelen.

Begge kom på verst mulige tidspunkt. Skjøld pådro seg den første en drøy måned før verdenscupen i Levi i november 2019. Så i romjulen.

Da hun endelig var klar for å konkurrere på tampen av 2019/2020-sesongen, utgikk konkurransene som følge av korona-pandemien.

Hun erkjenner at det kan være vanskelig å forsvare at hun skulle få plass på et landslag.

GÅR I TENKEBOKSEN: Maren Skjøld, her fra Åre i februar i fjor, vurderer hva hun skal gjøre med fremtiden. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Samtidig har hun forståelse for at den økonomiske situasjonen er krevende.

– Jeg skjønner at koronasituasjonen har påvirket dette i og med at de må kutte kostnader. Utviklingen gikk ned i fjor, og nå skulle jeg ta opp hansken igjen, sier Skjøld.

Kutter syv millioner

I tillegg til Skjøld er det klart at Nina Haver-Løseth forsvinner ut av landslaget ettersom hun har lagt opp.

Hannah Sætereng, Stian Saugestad og Bjørn Brudevold er heller ikke tatt ut fra sist sesongs landslag, bekrefter forbundet torsdag.

Sportssjef i alpint, Claus J. Ryste, sier han har forståelse for at uttaket kan oppleves som brutalt for Skjøld.

Han har også en viss forståelse for at hun reagerer på at beskjeden kommer nå.

– Men så sier jeg at vi har vært i en prosess med mye uforutsigbarhet. Hun følte beskjeden kunne kommet tidligere. Det har jeg uansett forståelse for, men jeg tror også at skuffelsen over å ikke få være med lengre også farger henne. Men jeg hadde en bra prat med Maren på den biten, sier han, og legger til at ledelsen måtte gjøre et stramt uttak denne gangen.

For etter det NRK vet, skal alpinbudsjettet reduseres med fra 69 til 62 millioner kroner.

Det betyr at fem løpere kuttes ut. Det samme gjelder åtte personer fra støtteapparatet, som inkluderer fire fra hvert av dame- og herrelaget. Disse utgjør fire årsverk da flere er på deltid.

I tillegg skal utøverne stort sett trene hjemme i Norge før sesongstart.

SPORTSSJEF: Claus Ryste, her avbildet på Kvitfjell i år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB sc

– Vi har satt aktiviteten i hovedfokus. Men på grunn av situasjonen rundt oss, er vi nødt til å gjøre tiltak for å redusere i henhold til det budsjettet vi har, sier Ryste.

Det viktigste skal være å ivareta aktiviteten for å prestere på øverste nivå, både i verdenscup og europacup.

Også reduksjonen i støtteapparatet kan få konsekvenser.

– Kan neste sesong toppe den forrige?

– Det er vanskelig å si med verdenscupen totalt med tanke på antall renn. Men at vi skal være med å konkurrere i toppen i alle disipliner med utøvere på øverste nivå, er det planen nå er lagt etter, sier Claus Ryste.

OL-GLEDE: Det norske laget med Sebastian Foss Solevåg f.v., Kristin Lysdahl, Maren Skjøld, Nina Haver-Løseth, Leif Kristian Nestvold-Haugen og Jonathan Nordbotten sikret seg bronsemedalje under lagkonkurranse i parallellslalåm. Foto: NTB Scanpix

Søkt skoler

Hva som skjer med Skjøld fremover er helt i det uvisse. Hun ser at det er tøft å se på mulighetene for å fortsette som alpinist på toppnivå.

Det er tross alt ikke den billigste idretten utenfor landslag, påpeker hun, og legger til at det virkelig «veldig vanskelig» å få på plass et bra nok sportslig opplegg.

Den neste måneden kommer hun til å sondere litt hva som er mulig å få til. Og har lagt en ny plan for et eventuelt liv utenfor toppidretten.

– Jeg har søkt skoler til høsten for å ha en «back up»-plan. Men nå tror jeg at jeg må ta tiden til hjelp. Det viktigste er å gjøre et valg som er rett for seg selv. Det finnes andre bra ting der ute. Men idrett har vært en stor del av livet. Det blir brutalt, sier Skjøld.