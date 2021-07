– Jeg har det fint. Det var gøy å stå der. Jeg har gjort en veldig solid jobb. Så jeg må være fornøyd med det nå, sier Hegg Duestad innledningsvis til NRK.

– Det er kjipt der og da

IMPONERTE: Jeanette Hegg Duestad, her avbildet ved en tidligere anledning i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

For etter noen intense og spennende elimineringsrunder inne i Asaka-skytehallen i Tokyo, ble det etter hvert klart at Hegg Duestad med knapp margin kom til kort i duell mot det som ble bronsevinner Nina Christen fra Sveits.

Det skilte til slutt bare 0,6 poeng mellom de to etter 20 finaleskudd.

– Uutrolig bittert, sier NRK-ekspert Ola Lunde.

– Det er kjipt der og da. Jeg skyter veldig godt i finalen. Jeg føler ikke jeg kan gjøre noe annerledes. Hun som vinner setter olympisk rekord. Det er mange som skyter godt. Jeg klarer å prestere, sier Hegg Duestads om den nervepirrende finaleduellen.

Til slutt var det kinesiske Quian Yang som ble olympisk mester, som henviste Anastasia Galashina fra den russiske olympiske komité til sølvplass.

Fakta Jeanette Hegg Duestad Ekspandér faktaboks Navn: Jeanette Hegg Duestad.

Jeanette Hegg Duestad. Alder: 22 år (født 11/01-99).

22 år (født 11/01-99). Klubb: Nøtterø Skytterlag.

Nøtterø Skytterlag. Sportsgren: Rifle.

Rifle. Meritter: NM-gull 15 meter miniatyr og 50 meter 3x40 skudd i 2020. Vant kongepokalen. EM-sølv i 50 meter helmatch lag og EM-bronse i 50 meter helmatch fra 2021. (NTB)

– En liten skam å følge finalen

En av Norges mest lovende skyttere på herresiden, som ble vraket selv om han kunne vært en gullkandidat, er Simon Kolstad Claussen. Han mener Hegg Duestads prestasjon er den beste OL-prestasjonen på rifle i nyere tid.

STERK KRITISK: Simon Kolstad Claussen, her i forbindelse med en NRK-reportasje tidligere i år. Foto: EIRIK PESSL-KLEIVEN / NRK

– Luftrifle er den skytedisiplinen i verden som er mest vanskelig å hevde seg i fordi det er så enormt mange nasjoner med. Og veldig mange har også et enormt høyt toppnivå, sier han.

Kolstad Claussen reagerte imidlertid veldig på en ting fra finalen. Det hadde ingenting å gjøre med verken skytingen til Hegg Duestad eller hvem som vant til slutt.

– Selv om jeg var kvalm av spenning, så var det dessverre en liten skam å følge finalen hjemme med så dårlig TV-produksjon. Selv jeg klarte ikke å følge med på hvem som lå best og dårligst an. Det virker nesten som at de som styrer produksjonen ikke vil at folk skal fatte interesse for sporten, sier han svært kritisk.

Viasat-programleder Daniel Høglund har følgende dom over det han fikk se på skjermen i natt:

«Må si at TV-produksjonen til luftrifle har mye å gå på når man ikke har oversikt over poengsummen til alle skytterne hele veien. Håpløst», skriver han på Twitter.

Beste norske OL-prestasjon

Forventningene til norsk medalje var imidlertid store etter en råsterk og imponerende kvalifisering. Hegg Duestad vant den med god margin til resten, men satte også olympisk rekord med poengsummen sin.

I finalen vartet 22-åringen også opp med god skyting. Én etter én måtte flere sterke navn gi tapt for Hegg Duestad i elimineringsrunden. Men da kun fire var igjen, måtte også Norges store håp gi tapt.

Ifølge Norges skytterforbund har ingen norsk kvinne skutt bedre i et OL noen gang. Anne Grethe Jeppesens 5. plass på 50 meter halvmatch var Norges beste plassering fra tidligere.

– Den komplette skytteren

På plass i Tokyo var naturligvis er også landslagstrener Espen Berg-Knutsen. Han var naturligvis full av lovord om sin 22 år gamle elev etter finalen, selv om medaljen røk med knapp margin.

LANDSLAGSTRENER: Espen Berg-Knutsen, her avbildet tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hun skyter 60 innertiere på rad. Vi snakker om millimetere. Det er helt utrolig. Å få det til i OL, det er ingen andre i verden som har gjort dette, sier landslagstreneren.

Han kaller Hegg Duestad for en konsentrasjonsfenomen det er enkelt å skryte av. Han trekker blant annet frem at hun er systematisk, grundig, en som lytter til råd, men som også klarer å gjøre valg selv. Og at hun er smart og analytisk.

Ikke minst at hun klarer å holde hodet kaldt når presset dra seg til.

– Hun er den komplette skytteren, faktisk, berømmer Berg-Knutsen.

Nye medaljemuligheter om en uke

Landslagstreneren er klar på at vi trolig ikke har sett verken Jenny Stene, som lørdag ikke tok seg videre fra kvalifiseringen, og Hegg Duestad i det som er deres beste skyteøvelse. 31. juli er det nemlig 50 meter helmatch i OL.

Det er en konkurranse der utøverne skyter 40 skudd fra tre ulike posisjoner, liggende, knestående og stående.

– Men det gjelder da som her, at du skal holde hodet kaldt for å hevde deg. Det er ingen automatikk at du gjør det bra i helmatch hvis du gjør det bra i luft, sier Berg-Knutsen.

PS: Jenny Stene var den andre norske utøveren på den første medaljeøvelsen i Tokyo-OL. Hun klarte ikke ta nok poeng til å bli blant de åtte beste og røk dermed ut i kvalifiseringen.