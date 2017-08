OL-konkurranser uten reserver: – Nå er vi ganske irritert

– Det er helt klart at det blir en utfordring. Vi må satse på at guttene holder seg friske, sier landslagssjef i kombinert, Kristian Hammer.

Det er IOC som etter diskusjoner med FIS står bak endringene av OL-regelverket. Det skaper hodebry for landslagssjefen.

Både kombinertutøverne og hopperne må nemlig ta ut utøverne til de individuelle konkurransene et par uker før OL i Pyeongchang.

Vest-Telemark Blad omtalte først regelendringen for kombinertleiren.

– Nå er vi ganske irriterte og oppgitte over IOC, sa Magnus Krog til avisen.

Tidligere har man nemlig kunnet ta med fem utøvere til OL for å vurdere hvem som er i best form.

– En utfordring

VANSKELIG: – De nye reglene gir oss mindre spillerom, sier landslagssjef Kristian Hammer Foto: Johan Mathis Gaup / CPM

Nå blir kombinertkvotene redusert til maks fire utøvere for å gjøre det enklere for de svakere nasjonene. Det blir heller ikke anledning til å sette inn flere under mesterskapet om én av de fire uttatte må melde forfall under vinterlekene.

– Det gir oss mindre spillerom, sier en kritisk landslagssjef Hammer til NRK.

Unntaket er lagkonkurransen, der man får stille med en reserve. De samme endringene vil gjelde for hopperne under OL.

– Det som også er en utfordring er at vi må velge de fire utøverne på laget ganske tidlig, sier Hammer.

Landslagssjefen bruker Jørgen Graabaks deltagelse i Sotsji-OL som et eksempel.

– I Sotsji 2014 viste jo Jørgen bedre form underveis i mesterskapet og kom inn på de to siste øvelsene og tok to gull. Den muligheten får vi ikke i dette mesterskapet hvis denne endringen kommer, påpeker landslagssjefen.

– Jeg håper virkelig at de (FIS) kjemper videre mot dette, sier Hammer.

Jobber med IOC

Koordinator for kombinert i FIS, Lasse Ottesen, forstår frustrasjonen til Hammer, men påpeker at landene får stille med en femtemann som reserve under lagkonkurransen.

Han lover likevel at FIS vil jobbe for at det blir mulig å stille med en utøver som reserve også i de individuelle konkurransene.

– Vi ønsker selvfølgelig at denne utøveren skal kunne byttes inn i de individuelle konkurransene. Jeg har stor tro på at vi skal få til dette før OL, sier han til NRK.

Fordelen med endringen er at den vil gjøre det enklere for de små nasjonene å kvalifisere seg til OL, mener Ottesen.

– Hver nasjon opptar nå kun fire plasser. I Torino-OL hadde Norge med seg seks utøvere.

Totalkvoten for kombinert i OL er 55 plasser. Den endres ikke. For hopp reduseres den imidlertid fra 70 til 65 plasser.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen sier til NRK at han har hørt ryktene om regelendringen, men at de foreløpig ikke har brukt tid på den.