OL-håpets hemmelige lapp ble starten på en 12 år lang reise

NRK møter 29-åringen på et avsidesliggende jorde i Bærum. Her gjøres de siste OL-forberedelsene, men det er ikke lenge siden at billetten til Tokyo egentlig glapp for Daffinrud.

– Det er idrett, det er brutalt liksom, forklarer Tønsberg-kvinnen, og beskriver det hele som «relativt bittert».

DEPPA: Daffinrud trodde at OL-drømmen var knust. Foto: William Jobling / NRK

Startfeltet i OL-turneringen i golf består nemlig av kun 60 spillere. Da regnskapet skulle gjøres opp tidligere i sommer, sto Daffinrud på den blytunge 61.-plassen. Dermed så en livslang drøm ut til å glippe på målstreken.

– Og så ringte treneren min meg og fortalte at det var en mulighet, og at det var én som hadde trukket seg. Jeg har ikke visst at det i det hele tatt var sånn det fungerte i OL, at man tok inn de som var førstereserve, men den plassen fikk jeg, forteller golfhåpet lykkelig.

– Det ble litt berg-og-dal-bane, legger hun til.

Den viktige lappen

For OL i Tokyo har spilt en helt spesiell rolle i Daffinruds liv i over ti år.

Hun var bare 18 da det i 2009 ble vedtatt at golf skulle tilbake på OL-programmet igjen fra og med Rio 2016. Da hadde ikke en kvinnelig golfspiller kjempet om OL-medaljer på 116 år.

Samtidig printet stortalentet ut en lapp som skulle bety mye for henne. Den inneholdt ordene «Tokyo 2020» og et bilde av OL-ringene.

JUNIOR: Daffinrud i juniorutgaven av Solheim Cup i 2009. Samme år ble det bestemt at golf skulle ble OL-gren fra og med 2016. Foto: David Cannon / AFP

– Den lå jo på nattbordet, og etter hvert så tror jeg at jeg hengte den i klesskapet, litt sånn for å se den hver dag, beskriver 29-åringen.

– Det er en evig motivasjon som har drevet meg i hverdagen, fortsetter hun.

Etter hvert ble lappen byttet ut med et bilde på telefonen, men budskapet har likevel vært like viktig.

– Det har liksom vært en påminnelse å ha i hverdagen, for å kunne huske på hva som er det store målet i enden av tunnelen.

SEIER: Daffinrud flankert av Johanna Gustavsson og Maja Stark etter en turneringsseier i 2019. Foto: CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN

– Det er deilig å se tilbake

Golfspilleren begynte altså tidlig å sette seg konkrete mål for hva hun ville oppnå i karrieren, men hun holdt dem mest for seg selv.

– Jeg har aldri vært så veldig opptatt av å snakke så høyt om det, og det er kanskje derfor at det endte opp i skapet og på nattbordet, tror Daffinrud om motivasjonslappen.

– Det har virkelig kun vært for min egen del.

OL-KLAR: Golfkøllene er pakket i OL-bagen, og det kryr av norske flagg. Foto: William Jobling / NRK

Og selv om det i golfsporten er fem major-turneringer på kvinnesiden hvert år, og ikke alle setter OL-gull like høyt som en eventuell major-triumf, har OL alltid betydd noe helt spesielt for den norske utøveren.

– Jeg har alltid blitt veldig motivert av å se de store øyeblikkene, og de største øyeblikkene er jo i OL, sier 29-åringen.

Nå er hun stolt over å ha nådd målet, og klokken 04.09 natt til onsdag 4. august går hun løs på turneringen i de olympiske lekene som hun pekte seg ut for snart 12 år siden.

– Det er lenge siden jeg har fått sånn flashback til junior-Tonje som gikk rundt her og klasket golfballer og elsket det. Og det å se tilbake på det nå, at det gikk, det er jo veldig kult. Det er deilig å se tilbake på veien jeg har gått, og at jeg faktisk endte opp med å klare det, avslutter OL-håpet.