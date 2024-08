– Ikke den samme Sagosen vi kjenner. Har jo vært «outstanding» i de fleste mesterskap for Norge, nå er han nesten en skygge av seg selv, kommenterte NRK-ekspert Håvard Tvedten.

Håndballgutta var klare for kvartfinale før kampen mot erkerivalen Danmark, men kunne ta gruppeseieren med seier mot danskene.

De tredoble verdensmestrene fra Danmark ledet gruppa før kampen, og hadde ingen problemer med å få sin femte seier av fem mulige mot Norge.

En som ikke fikk det til å stemme mot danskene var Sander Sagosen som har slitt med å finne storformen så langt i mesterskapet.

– Det er en underprestasjon i forhold til det han forventer av seg selv og de andre rundt ham. Han er nok misfornøyd selv, kommenterte Tvedten.

PÅ BENK: Sander Sagosen er ikke i den formen vi er vant til å se han i under OL i Paris. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Bekymringsfullt

Sagosen står med 12 scoringer så langt i mesterskapet, det er sifre man ikke er vant med å se fra stjernespilleren.

– Det er bekymringsfullt at han som vanligvis er vår beste spiller ikke er i toppslag i et OL, sier Tvedten.

Bekymret: Tidligere landslagsspiller og nå NRKs håndballekspert Håvard Tvedten håper Sagosen finner toppformen i sluttspillet. Foto: Frode Søreide / NRK

I 2018 ble nordmannen, som da spilte i franske PSG, kåret til verdens beste håndballspiller.

Han har vært en lederstjerne på det norske landslaget og en viktig brikke i laget som jakter sin første medalje på mange år.

– Han har vært vår ledestjerne. Men nå er det et annet landslag, og en Sagosen som er mindre sentral i dette laget enn før, sier Tvedten.

Sagosen er nå 28 år gammel og fortalte til NRK tidligere at han har lyst til å være en del av landslaget i mange år fremover.

– Jeg håper jeg skal holde i ti år til, selv om det begynner å bli lenge til. Men jeg håper jeg kan være med i gamet så lenge kroppen føles bra, at jeg syns det er gøy og jeg kan utgjøre en forskjell, sa Sagosen til NRK.

Ta tiden til hjelp

Stjernespilleren selv slaktet seg selv etter kampen mot Egypt, og er fortsatt enig med seg selv at det ikke fungerer optimalt på banen.

– Det er artig å vinne håndballkamper, men tøft når man ikke spiller slik som man ønsker, sier Sagosen til NRK etter kampen.

Han er derimot ikke like bekymret som Tvedten, og mener laget har nok av gode spillere til at det ikke avhenger av han sin presentasjon på banen.

– Det er sånn det er, det står ikke og brister eller bærer på meg det her. Nå handler det for meg om å ta tiden til hjelp og jobbe meg sakte, men sikkert inn i det. Så går det som det går.

Nå er fokuset til 28-åringen på kvartfinalen mot Slovenia på onsdag. Der lover han at både han og resten av laget vil jobbe steinhardt for å nå semifinalene.

– Det viktigste for meg er at vi er i en kvartfinale. Nå kan alt skje, det er nå moroa starter. Vi skal nullstille oss nå også gjøre alt vi kan for å kjempe oss videre til en semifinale.

Tapte gruppefinalen

Norge tapte til slutt kampen 32–25 og ble herjet med av det danske stjernelaget.

– Vi møter bare et ekstremt godt håndballag her, de har alt, kommenterte NRK-ekspert Håvard Tvedten.

Med dagens tap mot Danmark ender Norge på en tredjeplass i gruppa bak Danmark og Egypt.

Norge møter Slovenia som kom på 2. plass i sin gruppe i kvartfinalen på onsdag i Lille.

Danske favoritter

Norge kom til oppgjøret etter et ettmålstap mot Egypt i forrige kamp i gruppespillet. Før den kampen hadde Norge tre av tre seiere, blant de, seieren mot vertsnasjonen og regjerende OL-mester Frankrike.

Danmark har vunnet de tre siste verdensmesterskapene i håndball og ledet gruppa med fire av fire seiere før kampen.

De vant OL i 2016 og tapte mot Frankrike i OL for tre år siden i Tokyo.