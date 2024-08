Det ble spenning til siste sekund i OLs siste medaljeøvelse, basketfinalen mellom Frankrike og USA. Det endte med at USA akkurat holdt unna og dermed tok OL-gull nummer 40 i årets OL. Det gjør at de går forbi Kina og troner øverst på gullstatistikken i OL 2024.

Men det er ikke bare det sportslige som har skapt stor oppmerksomhet rundt de amerikanske basketkvinnene.

– Jeg er ikke redd for annet enn døden, sa Brittney Griner før første OL-kamp.

Hun er hele 203 centimeter høy, har fylt 33 år og har vunnet det som kan vinnes, men den amerikanske basketballspilleren er først og fremst blitt verdenskjent for noe helt annet.

JUBEL: Griner sammen med Kelsey Plum etter seieren i OL-finalen, Foto: Reuters

«Griner kommer nok ikke til å stoppe i pressesonen. Hun vil ikke svare flere spørsmål om fortiden nå», overhører NRK blir sagt i Bercy Arena i Paris. USA hadde akkurat tatt seg til en svært forventet OL-finale. De har tross alt ikke tapt en OL-kamp siden 1992.

Men at det skulle være med Griner på laget, var absolutt ikke like sikkert.

For bare en uke før Russland invaderte Ukraina i februar 2022, ble Griner anholdt på flyplassen i Moskva. Basketstjernen skulle til landet for å trene med UMMC Jekaterinburg utenfor den hjemlige sesongen, som hun hadde gjort helt siden 2015.

STOR STJERNE: Brittney Griner under OL-finalen mot Frankrike. Foto: AP

– Mange av oss drar dit for å få en inntekt som kan hjelpe familiene våre. Det var derfor jeg reiste, har Griner forklart.

Cannabis i bagasjen

Denne gangen skal russiske tollere ha funnet e-sigaretter med cannabisolje i bagasjen hennes – en forbrytelse som kan gi 10 års fengsel i Russland, selv om hun hadde fått det lovlig på resept i USA.

Ikke før 5. mars ble det offentliggjort hva som hadde skjedd, men selv om amerikanske myndigheter raskt engasjerte seg i få Griner fri, var det bare hennes russiske advokater som hadde direkte kontakt.

– Jeg ønsket å ta livet mitt flere ganger de første ukene, fortalte Griner i sitt første intervju om hendelsen til TV-kanalen ABC.

I RUSSLAND: Først i forbindelse med rettssaken flere måneder etter varetektsfengslingen, kom det bilder av Brittney Griner. Foto: AP

Basketligaen, myndigheter og advokater jobbet på, men i stedet for en rask utlevering, ble varetektsfengslingen forlenget etter tre måneder. Kona Cherelle Griner følte seg maktesløs og snakket til president Joe Biden.

– Det er en person som kan hente henne, og det er presidenten vår, sa hun til ESPN.

Måtte klippe flettene

I juli 2022 startet rettssaken for Griners «forsøk på narkotikasmugling» og bilder av stjernen i håndjern – og bak gitter ble spredt over hele verden. Noen dager senere erklærte hun seg skyldig – og både en hel sportsverden og president Biden engasjerte seg.

– De gangene jeg fikk med meg hva som skjedde, ga det meg en liten trøst. Det ga meg håp, som åpenbart er vanskelig å ha, og en farlig ting å ha, for når det ikke fungerer, så knuser det deg, har hun sagt.

Russland svarte med at utleveringsforhandlinger skulle holdes hemmelige, og i august ble Griner dømt til ni års fengsel.

TØFF TID: Griner under en rettshøring i Moskva i august 2022. Foto: AP

De forsøkte å anke dommen, til ingen nytte. I stedet ble Griner flyttet til en straffekoloni i Mordovia, 300 kilometer unna Moskva. Av sikkerhetsmessige grunner kan hun ikke snakke detaljert om hva som skjedde, men i intervjuet med ABC i mai i år lettet Griner på sløret om forholdene.

Madrassen med blod på, den ene rullen med toalettpapir i måneden, og tannkremen som var utgått på dato 15 år tidligere, er en del av historien hennes. Også hvordan hun jobbet med å kutt stoff til militæruniformer.

I tillegg forsvant de lange rastaflettene hun var kjent for.

– Det måtte bare skje. Vi hadde edderkopper over sengen min som lagde et bol. Dreadlocksene frøys, de ble værende våte og kalde og jeg ble syk. Du gjør det du må for å overleve.

Dramatisk forhandling

Men så, den 8. desember 2022 kom gladmeldingen. Brittney Griner var på vei hjem. Etter det som ble omtalt som en dramatisk fangeutveksling var Brittney Griner på vei hjem – mens den russiske våpenhandleren Viktor Bout dro motsatt vei.

Midt i en intens tid for forholdet mellom USA og Russland i forbindelse med krigen i Ukraina, ble det sett på som en seier for president Biden. Og mest av alt, en seier for Griner.

HJEMME: Brittney Griner ble tatt imot av kona Cherelle da hun landet i USA i desember 2022. Foto: AP

I mars året etter signerte hun en ny kontrakt med Phoenix Mercury, den eneste klubben hun har spilt for, og like etter møtte hun pressen for første gang etter løslatelsen. Hun stilte i en T-skjorte med trykket «Bring our families home» – en kampanje for å få amerikanske statsborgere tilbake til USA – en kampanje hun engasjerer seg mye i.

Griner kunne også fortelle at hun fortsatt hadde en drøm om å ta sitt tredje OL-gull.

– Hvis jeg blir tatt ut på laget, er det den eneste gangen jeg kommer til å forlate amerikansk jord igjen, for å få representere USA.

COMEBACK: Brittney Griner under pressekonferansen med Phoenix Mercury i mars 2023. Flettene var borte. Foto: AP

Intens finale

Griner føler USA reddet livet hennes, og vil gi tilbake. Og som kjent fikk hun plass på det overlegne basketlaget. Like før avreise til Frankrike ble livet også enda mer spesielt for stjernen, da hun og kona Cherelle fikk sønnen Bash.

– Jeg er lykkelig. Jeg er på et bra sted i livet. Nå skal jeg representere USA, landet som kjempet for å få meg hjem, og jeg skal representere det bra, fastslo hun overfor NBC for tre uker siden.

OL-JUBEL: Brittney Griner og A'Ja Wilson poserer med OL-gullet i Tokyo i 2021. I Paris tok Griner sitt tredje OL-gull – men uten fletter. Foto: AP

Og både laget og Griner har overbevist i OL, men i finalen fikk de tøff motstand av hjemmenasjonen Frankrike. Til pause stod det 25-25, og i den tredje perioden overtok de hvite og blå ledelsen. Stemningen i hallen var intens, Griner holdt hendene foran ansiktet nede på benken.

Spenningen holdt helt til absolutt siste slutt, og etter et dramatisk siste minutt vant USA med minst mulig margin: 67–66. Deres 10. OL-gull. Grimers tredje totalt og et kyss fra kona ventet på sidelinjen.

– Det lyser litt lettelse av det amerikanske laget, sa Eurosport-kommentator Bård Stoller.

Og den amerikanske gjengen var lettet i intervjuene etter den dramatiske finalen.

– Jeg skulle ønske jeg kunne sette ord på det, men jeg tror jeg aldri kommer til å huske den siste halvdelen. Det er veldig tåkete akkurat nå. Vi var nådeløse og vi gjorde hva vi måtte gjøre, sier basketprofilen A'ja Wilson til Max.