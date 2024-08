– For ett hopp i første omgang av Sander Skotheim, utbrøt NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

I sitt første hopp satt Sander Skotheim personlig rekord med 8,03 meter i lengde. Det holder også til en forløpig ledelse i lengdehopp.

Det er første gang Rotheim brøt 8-metersgrensen, hans tidligere rekord var 7,94 meter.

Skotheim vant lengdekonkurransen og Markus Rooth ble nummer 3.

Markus Rooth hoppet 7,80 meter i sitt siste hopp.

Om de to norske tikjemperne presterer like godt videre som i de første øvelsene, ligger de på skjema til å nå over 8700 poeng.

– Det har blitt tatt medaljer på de resultatene tidligere, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Pangstart

På 100-meteren tok Markus Rooth og Sander Skotheim henholdsvis første- og andreplass i sitt heat fredag formiddag.

Rooth føk i mål til seier på ny personlig rekord på 10,71 – ti hundredeler bedre enn hans kamper bestetid.

– Det er den beste åpningen Rooth kunne fått, sier Post.

PANGSTART: Markus Rooth fikk en sterk start på tikampen i OL. Foto: NTB

Like bak fulgte det andre norske håpet, Sander Skotheim, på tiden 10,78. To hundredeler bak sin personlige rekord.

I de to andre heatene gikk de timidlertid en del raskere, med den kanadiske stjernen Damian Warner som den aller raskeste på 10,25.

Etter den første av ti øvelser er Rooth nummer 14 sammenlagt, mens Skotheim ligger på 16.-plass.

I EM i juni satte Skotheim norgesrekord og tok EM-sølv, Markus Rooth måtte dessverre bryte den gangen.

Friidretten kan du følge på NRK TV, samt lytte til på NRK Sport.