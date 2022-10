OL-heltens dans for russiske soldater vekker avsky: – Det er motbydelig

Det «Skal vi danse»-lignende konseptet sendes på den russiske statskanalen Pervyj kanal og drar vanligvis inn flere millioner seere hver sesong.

Flere av Vladimir Putins mest åpenlyse støttespillere er en del av årets satsing: De nygifte OL-gullvinnerne Viktorija Sinitsina og Nikita Katsalapov, den kontroversielle isdanstreneren Aleksandr Zjulin og sangstjernen Polina Gagarina.

OL-VINNER: Viktorija Sinitsina skal danse etter Vladimir Putins pipe under årets utgave av «Istid». Foto: SPUTNIK / Reuters

Allerede før første episode av den nye sesongen er sendt, vekker innholdet oppsikt.

Disse deltar i TV-showet Ekspandér faktaboks Aleksandr Zjulins lag: Oksana Domina, Marat Basjarov, Jelizaveta Arzamasova, Nikita Katsalapov, Tatjana Volosozjar, Vjatsjeslav Tsjepurtsjenko, Regina Todorenko, Aleksandr Enbert, Alla Mikhejeva, Ivan Bukin, Tatjana Totmjanina, Ivan Kolesnikov. Ilja Averbukhs lag: Jelena Ilinykh, Jegor Berojev, Valerija Lanskaja, Roman Kostomarov, Jevgenija Medvedeva, Danja Milokhin, Darja Moroz, Maksim Marinin, Natalja Podolskaja, Dmitrij Solovjov, Viktorija Sinitsina, Ivan Skobrev.

Det ene nummeret – fremført av Jelena Ilinykh og skuespilleren Jegor Berojev – er dedisert til det russerne omtaler som spesialoperasjonen i Ukraina. Ilinykh skal ha falt under nummeret, men valgte å fokusere på et annet budskap:

– Jeg vil at hver kvinne skal vente på sin mann ved fronten, og hvis hun ser dette nummeret og det gir henne styrke ... Det er et lyst nummer. Jeg håper det vil hjelpe og inspirere, sier Ilinykh, som er olympisk mester i isdans fra 2014.

Mener rockelegende misbrukes

Nummeret ble fremført til Polina Gagarinas tolkning av «Kukusjka», en sang som opprinnelig er skrevet av den avdøde sovjetiske rockelegenden Viktor Tsoj.

– Tsoj var en poetisk mann av integritet, så det er veldig synd at hans musikk misbrukes. Jeg tror han hadde blitt forferdet av at musikken hans ble brukt på denne måten, sier Ivar Dale, seniorrådgiver i Den norske helsingforskomiteen.

Tsoj regnes som en musiker og dikter som ble regnet for å ha stor integritet, og står blant annet står bak sangen «Peremen» (endring) som er blitt hyppig brukt av den belarusiske opposisjonen.

Gagarina fremførte låten for første gang i krigsfilmen «Slaget om Sevastopol» i 2015. Havnebyen befinner seg på den annekterte Krim-halvøyen i Ukraina, der det

EUROVISION-DELTAGER: Polina Gagarin fremførte Russlands bidrag under ESC-finalen i Wien i 2015. Foto: DIETER NAGL / Afp

utspilte seg et blodig slag mellom tyske og sovjetiske styrker under andre verdenskrig.

– Det er mange som føler de varme følelsene for sovjetiske filmer, kultur og poesi ødelegges når de utnyttes på en slik måte, forteller Dale.

Utnytter sovjetiske symboler

Da Russland markerte åtteårsjubileum for annekteringen av Krim med storslått propagandashow i Moskva i mars, fremførte Gagarina sangen på ny med en tydelig Z-sløyfe på brystet.

I løpet av nummeret fant de plass til et dikt som ble lest opp av en av Berojevs venner, en nestkommanderende for en skvadron i luftforsvaret til Russland. Diktet «Zjdi menja» (vent på meg) ble skrevet av Konstantin Simonov under 2. verdenskrig.

– Jeg kjenner flere som er lei seg for at Putin misbruker disse symbolene og assosiasjonene. Mange ting besudles med å assosiere det med den forferdelige krigen mot Ukraina, sier Dale, som oppsummerer kritikken med tre ord:

EKSPERT: Ivar Dale jobber i Den norske helsingforskomiteen og ar en mastergrad i russisk. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Det er motbydelig.

Skuespiller: – Vi står sammen

Jegor Berojev har de siste dagene hevdet at han er klar til å dra til fronten, dersom hans navn står på mobiliseringslisten. Men først skal isdansen vises på TV.

– Det er dette vi kan gjøre for landet vårt. Vi kan ikke miste hjertene våre, vi må heve moralen. På innsiden også. Vi, skuespillere og skøyteløpere, hva kan vi gjøre for å vinne? Vi kan løfte moralen, spre glede og vissheten om at vi kommer til å vinne og tror på fremtiden til landet vårt, sier Berojev, ifølge RIA.

KJENDIS: Jegor Berojev med sin skuespillerkone Ksenia Alfjorova før en Den internasjonale filmfestivalen i Moskva i 2021. Foto: Alexander Zemlianichenko Jr / AP

Han mener denne typen programmer er mer en underholdning, og at det også kan bidra til å skape samhold blant befolkningen.

– Jeg mener sånne programmer ikke bare er underholdning, men også bidrar til å forene. Vi forsøker å gjøre dans relevant for den tiden vi lever i. Jeg er ikke den som bestemmer om det er passende eller ikke. Vi lever alle under ett regelverk, i ett land. Vi er alle her, ingen forsvinner. Vi står sammen med lander vårt, og det som skjer, det skjer.

Ekspert: – Presenteres som upolitisk

Den ukrainske sangeren Regina Todorenko er også blant deltagerne. Hun ble født i Odesa og er utdannet i Kyiv, men bor nå i Russland med sin russiske ektemann Vlad Topalov. Hun ble nylig satt på sanksjonslisten til de ukrainske myndighetene.

Førsteamanuensis ved NMBU, Kirsti Stuvøy, mener denne type TV-sendinger neppe er skapt av politikerne, men at Pervyj kanal velger tema ut fra hva som er deres mandat.

– Det handler om at de tror sitt oppdrag er å finne måter å mobilisere støtte til Putin, og det presenteres som upolitisk når det er en del av dette programmet, sier Stuvøy til NRK.

Stuvøy mener det er viktig å se det i kontekst med det som har skjedd de siste månedene. Nylig gikk Alla Pugatsjova, en av landets største stjerner ut med kritikk av krigen, før hun forlot Russland.

– Hun har vært en av forløperne til de mange kritiske stemmene i kjølvannet av mobiliseringen. Det er allerede tydelig i det offentlig rom at det er ulike stemmer blant kulturaktører.

– Hvor bredt vil dette treffe?

– Det er vanskelig å si. Før krigen var det allerede en tydelig skepsis mot budskapene på TV og spesielt statlig TV. Mange oppfattet at dette var propaganda. Derfor er poenget at dette er en kommunikasjon i en polarisert kontekst. Represaliene mot kritikere er sterkere nå enn før februar. Forståelsen av TV som kommunikasjonskanal for Putin-regimet er bredt forankret, sier Stuvøy.