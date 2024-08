– Det er sikkert nokon som vil synast at det er urettferdig. Men når eg blir invitert, må eg ta den moglegheita, seier Rooth til NRK.

Han snakkar om nyheita som blei kjent onsdag. Den olympiske meisteren i tikamp deltar i lengdekonkurransen i Diamond League-stemnet 5. september.

– Eigentleg trudde eg at eg aldri skulle få den moglegheita som mangekjempar, seier Rooth.

Han har faktisk aldri før vore med i eit Diamond League-stemne, der det blir konkurrert i enkeltøvingar.

DEBUTERER: Markus Rooth er allereie olympisk meister, men først nå får han sin debut i Diamond League. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Arrangørane: – Eit kupp

Det betyr at han kjem til å møte fleire av dei beste spesialistane i verda i lengde. Rooth har ein personleg rekord på 8,01 meter, sett under sommar-EM i Roma. Med det er han ikkje høgare enn nummer 65 i verda på øvinga i 2024.

Det er derfor han reknar med at antatt betre utøvarar kanskje ikkje er heilt fornøgd med at den ferske norske OL-vinnaren har blitt invitert.

Diamond League er dei høgst rangerte stemna i friidretten, etter OL og VM. Det er likevel ikkje noko formelt kvalifiseringssystem. Arrangørane står fritt til å invitere utøvarar.

Og arrangørane i Zürich er på si side svært fornøgd med at Roth skal delta. På nettsida si skriv dei sjølv at det er eit «realt kupp» for stemnedirektør Andreas Hediger.

STREKKER SEG LANGT: Markus Rooth har ingen svake sider i tikamp, men lengde er definitivt ein av hans sterkaste sider. Foto: Lise Åserud / NTB

Da NRK møtte Markus Rooth ved Eiffeltårnet dagen før han skulle reise heim frå OL i Paris, var han heilt tydeleg på at konkurransesesongen var over.

– Eg kom heim med ein plan om at sesongen var over, og at eg skulle starte grunntreninga og ha ein litt roleg periode. Eg åt litt det eg ville og hadde det fint, seier han.

Ei veke seinare dukka deltaking i Zürich opp som ei moglegheit.

– Da blei sesongen plutseleg litt lenger, seier Rooth.

Dermed måtte han utsette pizzafesten og finne fram kosthaldsplanen for nokre veker til.

Førebu seg med kule og diskos

Som tikjempar er Markus Rooth først og fremst kjent som ein utøvar utan svake øvingar, meir enn ein som er ekstremt god i enkeltøvingar.

Men 22-åringen frå Oslo er sterk i lengde, og reiser til Sveits med ambisjonar.

– Nå veit eg ikkje korleis startlista er. Men målet er at eg kanskje kan få seks hopp, at eg er blant dei åtte beste. Så om det er tolv stykk som får vere med, da må eg slå fire andre, seier han.

Med det avslører han også kor kort han har kome i førebuingane. I Diamond League hoppar alle utøvarane fem hopp – før dei tre beste får eit siste forsøk.

Rooth legg heller ikkje om treninga. Da NRK møtte han i Rudhallen onsdag formiddag, var det først kulestøyt som stod på programmet. Rett nok følgt av nokre spenstøvingar.

– Nå har det fungert ganske bra å trene tikamp for å hoppe langt i lengde òg. Eg er ein av fire i Noreg gjennom all tid som har hoppa over åtte meter. Så vi støyter framleis kula og kastar diskos. Men eg får heldigvis sleppe litt 400 meter mjølkesyretrening, i og med at det ikkje er så mykje mjølkesyre involvert i lengdehopp, smiler han.