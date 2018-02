Fristil-utøveren har slitt med skader hele sin profesjonelle karriere. 22-åringen regner med at skadene har holdt henne borte fra slopestyleløypa i 35 måneder.

– Siden jeg slo gjennom i 2013 har jeg hatt én full sesong. Det var i 2016, sier Christiansen.

Etter en rekke skader var hun tilbake på ski i november 2015. Christiansen forble skadefri til september året etter, som er hennes lengste periode uten skader.

– Da fikk jeg problemer med kneet igjen. Det var nesten et helt år uten skade.

For aller verst har det gått ut over venstre kne. I 2013 røk korsbåndet som satt henne ut i 11 måneder. Men stor belastning har gjort at smertene stadig vekk har returnert.

Tiril Sjåstad Christiansens skadeliste: Ekspandér faktaboks Brukket tommel: 2012 Røket korsbånd i venstre kne: 2013 Brukket hånd: 2013 Strekk i ryggvirvler: 2013 Hjernerystelse: 2015 Meniskskade: 2016 Rift i menisken: 2016 Opprydningsoperasjoner: 2016 Røket leddbånd i tommel: 2018

Nær ved å legge opp i høst

OPERASJON: I 2013 måtte 22-åringen operere korsbåndet i kneet. Foto: Sondre Matre Fossum / NRK

I august 2017 var Christiansen tilbake i verdenscupen i New Zealand, etter nesten halvannet år etter forrige konkurranse. Da tok hun seg til en finale som til slutt holdt til en sjetteplass.

Etter ankomst hjemme i Norge begynte 22-åringen igjen å kjenne smerter i kneet.

– Jeg kunne lagt opp på dagen. Da var jeg drittlei av hele totalbelastningen. Jeg satt oppe og grein og var helt fra meg, sier Christiansen.

Men i slutten av januar i år var Geilo-jenta tilbake på toppen av pallen. I siste verdenscuprenn før OL vant hun i California.

Tilbake for fullt

LANDSLAGSTRENER: Luke Allen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Christiansen har den siste tiden trent for fullt. Landslagstrener Luke Allen mener endringer i treningen er årsaken til at hun nå er helt skadefri.

– Hun har blitt smartere i treningen. Nå tenker hun mer kvalitet fremfor kvantitet. Det handler om å akseptere kroppsbegrensningene, sier Allen.

I OL ser han ingen grunn til å ikke sikte høyt. Med full klaff tror amerikaneren på medalje til Christiansen i Sør-Korea.

– Det finnes ingen grenser på hva hun kan oppnå. Hun har gode sjanser på medalje, sier Allen.

– Mitt siste OL

Før OL i Sotsji skadet Christiansen seg to måneder før lekene. De siste ukene har hun vært redd for å skade seg igjen rett før sesongens store mål.

– Det har handlet om å holde ut de siste ukene. Det er nesten så jeg ikke tør å kjøre ski. Jeg er livredd, sier Christiansen.

Hun er klar på at mesterskapet i Sør-Korea blir hennes siste OL. Men selv om det har vært en prestasjon i seg selv å komme til mesterskapet, deler hun trenerens ambisjoner.

– Går du for gull i Pyeongchang?

– Man jeg drar jo ikke ned dit bare for å bli med. Jeg går jo for gull.