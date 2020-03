OL-håp hastet ut av USA – trener i hagen

Zuccarello kan reise hjem

Mats Zuccarello og de øvrige NHL-spillerne har fått beskjed om at de nå kan returnere til sine hjemland ettersom ligaen er satt på pause av koronaviruset, skriver NTB. NHL-ledelsen opplyser at spillere som velger å reise hjem må følge reglene for selvisolering. Det betyr at de må holde seg i isolasjon i eget hjem ut mars.