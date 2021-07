OL-gullet som sjokkerte Sverige var starten på år med spiseforstyrrelser og et ønske om å dø

– Jeg ville aldri ta livet av meg, men jeg ville ikke leve. Så helst ville jeg at noen andre skulle gjøre slutt på det. Så tøft var det. Det finnes ikke noe håp for livet liksom, slik kjentes det, forteller Jenny Rissveds til SVT.

22 år gammel sjokkerte hun mange da hun uventet klatret helt øverst på pallen i terrengsykkel i Rio-OL. Rissveds ble Sveriges første kvinnelige olympiske mester i sykkel, og oppmerksomheten vokste. Det ble rett og slett for mye for den unge utøveren, for samtidig kjempet hun en innvendig kamp ikke mange kjente til.

Spiseforstyrrelser, depresjon og angst tok over livet til Rissveds i tiden etter det som skulle være en suksesshistorie. Å sykle var ikke et alternativ. Hun holdt seg alene, sov mye. 27-åringen så ingen fremtid, forklarer hun. Alt var mørkt, som å være i en grå masse.

BLE HEDRET: Sommeren etter OL-gullet fikk Jenny Rissveds «Victoriastipendet» utdelt av Sveriges kronprinsesse Victoria. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

– Det var ikke slik at OL gjorde at jeg ble dårlig, jeg hadde hatt det dårlig siden 2015. Da begynte jeg å få spiseforstyrrelser, og så eskalerte det etter OL. Når jeg ser tilbake på perioden før, under og etter OL, så synes jeg så synd på meg selv, eller på den jenta, for det føles ikke som det var meg, men det var jo det, sier hun åpenhjertig.

Fant inspirasjon

I intervjuet forteller Rissveds at hun gikk i terapi, og følte at antidepressiver hjalp henne, men hun tror det var det at hun begynte å spise igjen som virkelig fikk henne tilbake. De siste årene har hun jobbet hardt for å legge vekk forventningspresset hun mener mange opplever i dag.

– Da jeg hadde pause, tenkte jeg ganske mye: at jeg var lei av det, lei av å telle følgere, lei av å snakke om resultater, lei av å snakke om det samfunnet forteller oss at vi skal snakke om, fortalte Rissveds i et intervju med Red Bull i 2019.

IMPONERTE: Jenny Rissveds i terrengløypa under OL i Rio for fem år siden. Foto: Pontus Lundahl/TT/TT / NTB

Utøveren fra Falun byttet også ut teamet hun hadde rundt seg etter lekene i Rio, og fant dessuten inspirasjon og et større mål ved å jobbe med barn igjennom Unicef. Og slik kom også gleden ved å sykle tilbake. Da med et klart ønske om både å inspirere andre, og ha det gøy – fremfor å vinne alle løp.

– Uhørt sterkt

Og etter to års pause, tok hun karrierens første verdenscupseier. Og nå venter et nytt OL – etter at hun fikk kvoteplass.

– Med tanke på hva som har hendt de siste årene så er det uhørt sterkt. Jenny er dog en eksepsjonell utøver, og på bakgrunn av det så er jeg ikke overrasket, forteller manager Johan Elliot til NRK.

– Hva slags forhåpninger har du til henne i Tokyo?

Mine personlige forhåpninger er at hun får gjennomført løpet på den måten hun vil og uten forstyrrelser. Hva det kan føre til får løpet vise.

VANT: Jenny Rissveds tok sin første verdenscupseier i august 2019. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

Denne gangen har Rissveds planer om å nyte opplevelsen, uansett resultat.

For selv nå, fem år etter, har hun bare sett sitt eget gull-løp i Rio to ganger. Det er for mange følelser involvert i prestasjonen.

– Jeg vil ikke si at jeg er frisk, for da blir fallet så veldig stort om jeg en dag våkner med angst, eller at jeg har en dårlig dag. Så om jeg i stedet sier at jeg er i bedring fra depresjon, spiseforstyrrelser og utmattelse, blir det lettere for meg å håndtere stressende perioder, for det har vi alle, sier hun til SVT.

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Hjelpetelefonen er Mental helses gratis, døgnåpne hjelpetelefon for alle som trenger noen å snakke med. Du kan nå Hjelpetelefonen på 116 123.

Rådgivningstelefon ved spiseforstyrrelser – tlf. 94817818

Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse – tlf. 22491922

Spiseforstyrrelsesforeningens støttetelefon: 22 94 00 10

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Bekymringstelefonen for Voksne og Barn: 810 03 940

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Røde Kors sin telefon for barn og unge: 800 33 321