– Helt vanvittig å gjenta dette. Og så Sverre da, som var så kvestet av sykkelulykken i sommer, kommenterte NRKs ekspert Mikael Flygind Larsen.

For det var aldri noen tvil om hvor gullmedaljen skulle gå i lagtempofinalen. Norges lag bestående av Peder Kongshaug, Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde Pedersen var best fra start til slutt i finalen.

Norge åpnet best, og økte forspranget på de første rundene. Etter fire runder var det 1,44 mellom Norge og ROC.

JUBELSCENER: Norge kunne slippe jubelen løs etter finaleløpet mot ROC Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

– Det er et rødt, hvitt og blått godstog på isen, sa NRKs ekspert Mikael Flygind Larsen.

Russerne imponerte i semifinalen og satt ny olympisk rekord. Men de klarte aldri å sette det samme tempoet i finalen.

Norge vant til slutt med over to sekunder på russerne, og forsvarte OL-gullet fra 2018.

– Det er helt eventyrlig. Hallgeir og Peder er i sitt livs form, og Sverre er i god nok form til å være med, fortsetter Flygind Larsen.

Noreg vann gull på lagtempo i skøyter. I Stavanger så mora til Peder Kongshaug sonen på storskjerm.

Sykkelulykken

For veteranen på laget, Sverre Lunde Pedersen, har reisen til OL-gullet vært lang. 13. mai i fjor skadet han seg stygt i en sykkelulykke.

Skadelista var lang som et vondt år:

To brudd i venstre hånd

Ett brudd høyre underarm

Skade på leveren

Skiveutglidning i nakken

Brudd i kinnbenet HARDT SKADET: For 215 dager siden gikk Sverre Lunde Pedersen rundt sånn her. Foto: Privat / Privat

Skade på nyre

Punktert lunge

Stygt skrubbsår på høyre lår

Ni måneder senere er han på toppen av pallen i OL.

– Pedersens reise dette siste året er helt utrolig. Sverre blinket seg ut lagtempo som sitt store fokus rett etter ulykken. Og at han får gå sammen med to unge løpere i sitt livs form, da blir det fantastisk, sier Flygind Larsen.

Håvard Bøkko gikk med Sverre Lunde Pedersen da de tok OL-gull i 2018. I Discovery sitt studio slet Bøkko med å holde tårene tilbake.

– Det er viktig med en kaptein, og Sverre går bakerst og er i kjempeform. Vi må ikke glemme ... Jeg sliter litt nå, sier Bøkko og tar en pause.

– Det jeg skulle si i sta var at Sverre krasjet på sykkel i mai. At han vinner OL-gull nå, ni måneder etterpå ... Vi var glade for at han i det hele tatt overlevde krasjen. I dag vinner han OL-gull, det er sykt, avslutter Bøkko.

GULLGUTTER: Hallgeir Engebråten, Sverre Lunde Pedersen og Peder Kongshaug. Foto: SUSANA VERA / Reuters

Knekte Nederland

– Det er fantastisk av det norske laget, sier NRK-ekspert Mikael Flygind Larsen.

For Norge hadde full kontroll på Nederland i semifinalen. For i motsetning til i kvartfinalen så åpnet Norge rolig, og økte tempoet utover i løper. Med fire runder igjen tok Norge ledelsen for første gang. Ledelsen fortsatte å øke for det norske laget, og med tiden 3.38.27 ble det en seiersmargin på 1,34 sekund.

Russerne imponerte enda mer i sin semifinale. Mot USA satt de olympisk rekord med tiden 3.36.62 i sin semifinale mot USA.

– ROC feia isen med USA. Så fort som de gikk har Norge aldri gått før. For en oppgave Norge får i finalen, sa kommentator Carl Andreas Wold etter russernes semifinale.

Men NRKs ekspert var optimist før finalen.

– Jeg tror ROC brukte mer krefter enn det norske laget. Derfor tror jeg Norge er mer uthvilt og klare for finalen. Jeg tror Norge har et lite knepp å gå på, sa eksperten.