OL-fordelingen klar: Paris i 2024, LA i 2028

Paris og Los Angeles har lenge knivet om lekene i 2024, og IOC har erklært at begge byer er fullgode kandidater. IOC-president Thomas Bach fikk nylig gjennomslag for at den byen som ikke får de lekene skal tildeles lekene i 2028 i stedet.

I stedet for å la det være opp til kongressen i Lima i september, som opprinnelig tenkt, ble man enige om å forhandle om hvem som skal ha hvilke leker, og nå er det oppnådd enighet.

– Vi erklærer at det nå er vårt mål å være vert for lekene i 2028, og at det er oppnådd enighet om en vertsbykontrakt, bekreftet Los Angeles-søkerkomiteen mandag, noen timer etter at Los Angeles Times sprakk nyheten.

Los Angeles har hele tiden vært mer positivt innstilt enn Paris til tanken om å vente til 2028, og mandagens avtale overrasker ingen.

Som ventet

– Vi er dumme om vi sier nei til å arrangere lekene i 2028, sa LA-borgermester Eric Garcetti så sent som forrige uke.

Likevel trengte byen å forsikre seg om at økonomiske avtaler inngått med tanke på 2024-lekene fortsatt vil gjelde når lekene kommer fire år senere.

Ifølge uttalelsen fra Los Angeles-søkerkomiteen har IOC gått med på å forskuttere midler som følge av en forlenget planleggingsperiode, og legge til rette for ulike idrettsrelaterte aktiviteter i byen i perioden før OL.

IOCs bidrag skal være i størrelsesorden 1,8 til 2 milliarder dollar.

Avtalen må formelt godkjennes av byrådet i Los Angeles og av USAs OL-komité. Det ventes å skje i løpet av august.

For tredje gang

Både Paris og Los Angeles blir vertsby for tredje gang. Paris hadde sommerlekene i 1900 og 1924, Los Angeles var vertsby i 1932 og 1984.

Paris får altså arrangere OL akkurat 100 år etter forrige gang, mens Los Angeles blir vertsby for tredje gang 96 år etter den første.

Lekene i 1928 blir imidlertid første sommer-OL i USA siden Atlanta-lekene i 1996, altså et gap på 32 år. Det blir også de første lekene i USA overhodet siden vinterlekene i Salt Lake City i 2002, et fravær på over et kvart århundre.