OL-finalen skulle bli legendens siste kamp – nå åpner han for sjokkretur til Norge

– Jeg ville slutte med håndball, men etter forberedelsene med det franske laget og mesterskapet så langt, så føler jeg meg bra. Så kanskje vil jeg fortsette likevel, jeg må kjenne på det, sier Luc Abalo til NRK.

Franskmannen er høyt oppe etter å ha bidratt sterkt til at Frankrike er i sin fjerde OL-finale på rad.

En hel håndballverden tror at legenden skal avslutte en eventyrlig karriere med finale og kanskje nok et gull nå på søndag. Men i intervju med NRK avslører superstjerna for første gang at han muligens har ombestemt seg.

Og det er faktisk Norge han har i tankene. Abalo innrømmer at han tenker på en overraskende retur til Elverum og norsk håndball, om han får sjansen, fordi franskmannen stortrivdes den lille tiden han var i Norge, og synes menneskene han møtte der var «helt fantastiske».

Men han er også ydmyk når han legger til at han ikke er sikker, fordi han ikke vet om «laget trenger ham».

– Jeg tror ikke jeg drar tilbake, fordi laget er fullt. Men hvis de trenger meg og ringer meg, så kanskje, sier Abalo.

Utelukker ikke Abalo-retur

Så da er spørsmålet: Har Elverum plass på laget til han som av mange regnes som tidenes beste høyreving?

Daglig leder i Elverum, Mads Fredriksen, blir svært glad når han får høre hva Abalo har sagt. Den meritterte franske kantspilleren signerte for Elverum i fjor sommer, men fikk kun tre måneder i klubben da innreiserestriksjoner gjorde at han aldri fikk lov til å komme inn i Norge igjen etter VM i januar.

ELVERUM: Det kom som et sjokk på håndballverdenen da Luc Abalo signerte for Elverum. Her fra NM-finalen i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Først og fremst er det hyggelig at Luc sier at han kunne tenke seg det. Det er en fjær i hatten for alle involverte i klubben. Det viser at vi har gjort noe riktig, sier Fredriksen.

Selv har han ikke pratet med Abalo siden Elverum røk ut av mesterligaen mot Barcelona i april, men forteller at trener Børge Lund har hatt jevnlig kontakt med håndballstjerna.

Hva som skjer videre, vil han ikke spekulere for mye i, men etter OL skal Abalo til Elverum for å hente tingene sine. Det som i utgangspunktet bare skulle bli en hyggelig avskjed, kan nå bli nye kontraktsforhandlinger.

– Vi får se hva som skjer, men det er klart at vi er åpne for flere mulige forslag, sier Fredriksen.

– Abalo er redd for at laget deres er fullt?

– Vi slutter aldri å se etter forsterkninger, og vi ønsker å prate med Luc når han er tilbake, sier Fredriksen.

Vanskelig oppladning

At 36-åringen skal spille OL-finale for Frankrike er smått utrolig, da forberedelsene til mesterskapet har vært alt annet enn optimale.

– Det har vært vanskelig, men jeg har prøvd å tenke positivt. Korona har gjort livet tøft for mange, og jeg har tross alt fått være med familien min, sier Luc Abalo.

FINALE: Veteranen har igjen vært viktig for Frankrikes vei til en mesterskapsfinale. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Sesongen i Elverum skulle han bruke til å forberede seg til det som skulle være karrierepunktumet: OL i Tokyo.

Men den gang ei.

Abalo har ikke trent eller spilt med Elverum siden jul. I stedet har han måttet forberede seg til OL alene i Paris.

– Jeg var heldig fordi jeg fikk være med familien min i Paris. Jeg hadde riktignok ikke tilgang til treningsstudio eller kunne trene med laget mitt, men jeg var med mennesker jeg er glad i og prøvde å ikke være negativ, forteller Abalo til NRK.

Roses av landslagssjefen

De fleste norske landslagsspillerne med klubbhverdag i tysk Bundesliga har spilt opp mot tre kamper i uka det siste året.

I sterk kontrast har Luc Abalo så vidt løftet en finger, med unntak av når det franske landslaget har hatt samlinger. Likevel har han kommet til OL og satt sitt preg på Frankrikes kamper, med 16 mål så langt i mesterskapet.

VETERANER: Nikola Karabatic og Luc Abalo skal spille en ny OL-finale mot Danmark. Foto: Franck Fife / AFP

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men jeg vet det var komplisert, fordi han ikke kunne trene og han var alene i Paris. Så jeg er veldig glad på hans vegne, fordi han har gjort det bra i dette mesterskapet, sier lagkamerat og Frankrikes målvakt, Vincent Gérard, til NRK.

Ifølge den franske landslagssjefen har det vært umulig å merke at Abalo nesten ikke har spilt håndball på et halvt år.

– Han har spilt et strålende mesterskap for oss. Jeg er veldig fornøyd med at han har klart å prestere på det nivået han har gjort, til tross for en spesiell oppladning, sier Guillaume Gille.

Har fokusert på mentale forberedelser

Det er få håndballspillere i verden som kan vise til en like lang merittliste som Abalo, men at veteranen skulle komme til Tokyo og markere seg, uten å ha spilt noe særlig håndball siden januar, har fått flere til å stusse.

Men det har spilleren selv en forklaring på:

– Jeg er en heldig person, fordi jeg er i god form. Jeg spiser ikke så mye, og hvis jeg ikke trener på to-tre måneder så går det fint. Fysikken min endrer seg ikke, så jeg er heldig sånn sett.

I stedet for å fokusere på fysisk trening før mesterskapet, har Abalo brukt mye tid på den mentale biten.

– Denne situasjonen har gitt meg mer stryke mentalt, jeg brukte tiden til å forberede meg mentalt, og føler meg sterkere enn noen gang, sier franskmannen.

I finalen venter regjerende mester Danmark, og det er en revansjesugen Abalo som går inn med et brennende ønske om å overta tittelen som olympisk mester.

– Det er tøft å tape en finale ... Vi må vinne, sier han.