Kun timer før åpningsseremonien kom Idrettens voldgiftsrett (CAS) med sin avgjørelse vedrørende 47 russiske utøvere og lederes rett til OL-deltakelse.

CAS avviser russernes anke.

De russiske utøverne ba domstolen overprøve Den internasjonale olympiske komité (IOC), som ikke ville invitere dem til lekene i Pyeongchang.

Voldgiftsdomstolen har kommet fram til at Den internasjonale olympiske komités (IOC) prosess for å komme fram til hvilke russiske deltakere som blir invitert ikke er å regne som en sanksjon, men snarere er en avgjørelse om hvem som er kvalifisert, heter det i avgjørelsen.

FÅR IKKE DELTA: Skiskytter Anton Sjipulin får ikke delta i OL. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kun utøvere som IOC mener beviselig er rene har fått invitasjon til årets vinterleker, Det vakte stor oppsikt i Russland da langrennsstjernen Ustjugov ikke var blant disse.

Det har imidlertid hersket en del forvirring rundt hva en eventuell CAS-kjennelse i saken kan medføre av praktiske konsekvenser. Men når CAS nå har avvist ankene, er saken klar. De 47 russerne blir ikke å se i Pyeongchang-lekene.

Stengte profiler ute

Blant de 47 (deriblant to ledere) er både langrennsstjernen Sergej Ustjugov, skiskytteren Anton Sjipulin og kortbaneløperen Viktor An.

De 15 sluttet seg til de 32 som allerede hadde bedt CAS om hjelp i deres sak mot IOC.

ROTETE: Martin Johnsrud Sundby mener prosessen rundt de utestengte russerne har vært kaotisk og rotete. Foto: NRK

I Pyeongchang har nyhetene om CAS' avvisning nådd de norske herreløperne. Martin Johnsrud Sundby sier på en pressekonferanse med norsk og svensk presse til stede, at han syns det hele har vært en kaotrisk og rotete prosess.

– Da fikk vi oppklart hvilke russere som stiller til start på søndag, sier Sundby.

Han fortsetter med å fortelle at han ikke vil mene og synse alt for mye om saken, og at han prøver å holde fokus på det som skal skje i OL rent sportslig.

– Det er ikke så enkelt å være utøver oppe i alt dette her heller, sier han.

Strenge krav

Verken Sergej Ustjugov eller Anton Sjipulin er nevnt i McLaren-rapporten som er bakgrunnen for utestengelsen av Russland fra OL.

Kravene som IOC stiller til de russiske utøverne som får delta i OL under nøytralt flagg har imidlertid vært svært strenge. Utøverne har vært gjennom omfattende tester og blir omtalt som «rene utøvere».

LES CAS' AD HOC-REGLER

Russland er anklaget for omfattende statsstøttet doping under Sotsji-OL i 2014. Den internasjonale olympiske komité har likevel invitert 169 russiske idrettsutøvere til vinterlekene i Pyeongchang.

De som er klarert for OL i Sør-Korea, må gå under «OAR»-betegnelsen som står for «Olympiske aktive fra Russland».