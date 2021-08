OL-drama for Iuel - full forvirring i semifinalen

Det hadde akkurat begynt å regne kraftig i Tokyo da semifinalen på 400 meter hekk. Amalie Iuel fikk en tøff start, og snublet først ut da hun skulle teste startblokkene.

– Jeg hadde satt blokka og skulle ta en prøvestart, men det var vått på banen og jeg sklei. Så jeg satte den på nytt og da gikk det greit, forteller Iuel til NRK.

– Jeg føler ikke det satte meg så mye ut, selv om det ikke så sånn ut, legger hun til.

For så tjuvstartet hun da smellet kom, og Iuel tok seg raskt til hodet.

– Jeg var sikker på at jeg hørte noe, men jeg så med en gang da jeg rykket ut av blokka, at det ikke var skuddet. Jeg må ha hørt noe på tribunen eller noe. Det er vanskelig å bevise for starteren og dommeren, sier Iuel.

PRAT: Amalie Iuel snakket med dommeren og fikk starte. Foto: Lise Åserud / NTB

Men etter en diskusjon med dommeren, fikk den norske hekkeløperen starte.

– Han sa jeg kunne løpe under protest, men når det har skjedd, så klarte jeg ikke å nullstille meg og glemme det. Det ble et rotete løp og mange tanker som gikk igjennom hodet på en gang der. Det var lite fokus på siste løpet. Det gikk som det gikk, alle så jo det, forklarer 27-åringen, som deltar i sitt andre OL.

Iuel endte sist. Da resultatlistene kom, stod det at hun var diskvalifisert.

– Det er kanskje like greit at det endte med en disk, i stedet for å få det resultatet jeg fikk, sier Iuel.

FORTVILET: Amalie Iuel var langt unna en OL-finale. Foto: Martin Meissner / AP

For de som så på, var det vanskelig å skjønne hva som faktisk skjedde.

– Vi sitter her i Oslo og forstår ganske lite, sier NRKs ekspert Christina Vukicevic.

– Hun må ha fått lov til å starte selv om hun ble diskvalifisert, tipper Jann Post.

– Jeg er litt usikker på reglene her. Det er mulig det er de ekstraordinære forholdene, sier Vebjørn Rodal.

Amerikanske Dalailah Muhammad vant klart, med 53.30.