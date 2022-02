OL-bronse til norsk skøytesensasjon: – Dette var en bombe

– Han gjør kanskje sitt livs skøyteløp. Det er tidelet bak olympisk rekord, på tunge forhold, ropte NRKs ekspert Even Wetten.

Da hadde 22 år gamle Hallgeir Engebråten vartet opp med en 5000-meter på sensasjonelle 6:09.88. Det holdt til slutt til bronse.

– Det er jo helt sykt. Det å klare å ta bronsemedalje i mitt første OL er helt vilt. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være i nærheten av dette her. Det er ekstremt moro, sier Engebråten til NRK.

– Et perfekt løp

Engebråten gikk allerede i par nummer tre. Dermed ble han sittende og se på at konkurrent etter konkurrent gikk i mål på dårlige tider.

– Jeg var nervøs. Jeg håpet hele tiden at tida mi skulle holde. Jeg drømte om det. Men det var som jeg sa til trenerne mine, at jeg kom til å være fornøyd uansett fordi jeg har gjort mitt beste løp, jeg kunne ikke gjort det bedre, sier Engebråten.

Også landslagssjef Edel Therese Høiseth fulgte spent med.

– Dette er helt rått. Jeg har ikke ord for hva den gutten klarer å prestere i dag. Helt utrolig, sier landslagssjefen til TV Norge.

BRONSE: Hallgeir Engebråten jublet da han var i mål. Tiden holdt til bronse i 22-åringens aller første OL-løp. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

Tiden var bare 12 hundredeler bak den olympiske rekorden da Engebråten krysset mållinjen. Det i seg selv er en prestasjon på den trege isen i Beijing. Isen har fått kritikk for å være både myk og at mygg sitter fast i den, men likevel gikk Engebråten sitt livs løp.

Patrick Roest fra Nederland slo Engebråten i det femte paret. Deretter slo storfavoritt Niels van Der Poel nordmannen i det siste paret. Med en fantastisk sisterunde sikret svensken gullet, og Engebråten tok dermed bronse.

– Dette var ikke i våre tanker. Vi hadde drømt om det, men vi trodde det ikke. Hallgeir leverte et perfekt løp, og når det perfekte løpet kommer i OL, da har du truffet bra på formen, sier NRK-ekspert Mikael Flygind Larsen.

– Dette var en bombe

– Det er nesten ikke til å begripe, for det er ikke mange måneder siden det var umulig å se for seg at Hallgeir skulle ta medalje i OL, kommenterte Wetten etter nordmannens oppvisning.

– Jeg sitter og fryser, jeg. Dette var en bombe.

Engebråten ble nummer tre under EM i januar, men hovedpersonen selv er ikke i tvil om at dagens prestasjon er av et helt annet kaliber.

– Dette var mye bedre. Jeg tror det er det beste løpet jeg noensinne har gjort, sier Engebråten.

Landslagssjefen er enig:

– Han tok jo medalje i EM, men han har ikke vært i nærheten i verdenscupen i år. Innerst inne har du alltid et håp om at han skal gjøre et rått løp, men at han gjør det så bra og klarer å ta den bronsen... Han er ett sekund unna å ta OL-gull, på en distanse som egentlig var litt avskrevet dette mesterskapet, sier Høiseth.