OL-bobla slår sprekker: Fotballspillere smittet av korona

Førstkommende fredag starter OL, men allerede nå begynner boblen å slå sprekker.

Søndag melder arrangøren at to utøvere har fått påvist korona i den olympiske leiren i Tokyo. Arrangøren vil selv ikke nevne hvilken nasjonalitet de har, eller hvilken idrett det er snakk om.

Men nå melder Sør Afrikas fotballandslag at det er to spillere og en videoanalytiker som har fått den positive testen.

– Vi har tre positive tilfeller av covid-19 i laget, det er to spillere og en fra ledelsen, sier manager Mxolisi Sibam.

Spillerne som har testet positivt er Thabiso Monyane og Kamohelo Mahlatsi. Videoanalytikeren er Mario Masha og han testet positivt lørdag.

– Det er daglig testing av både temperatur og spytt. Masha og Moyane hadde høye temperaturer og positive tester gjennom spytt, og da de tok testen i nesen - som vi alle hadde tatt i utgangspunktet - ble den dessverre positiv. Mahlatsi er den siste spilleren som har gått gjennom den samme prosessen, sier Sibam videre, ifølge BBC.

Alle tre er satt i isolasjon, og resten av laget er satt i karantene i påvente av testsvar.

– Utøverne er isolert på rommene sine og arrangørene leverer mat til dem, sier Masa Takaya, talsmann for Tokyo 2020.

PROBLEMATISK: Alle OL-utøverne bor her i Olympic Village. Foto: AP

– Burde blitt avlyst

Lørdag ble det registrert 1410 nye smittetilfeller i den japanske hovedstaden. Det er det høyeste tallet byen med 14 millioner innbyggere har hatt på seks måneder.

Trener for det svenske svømmelandslaget, Johan Wallberg, er rystet over at OL skal gå av stabelen. Svømmelandslaget dro til Japan denne uken.

– Jeg mener at moder jord gir ganske sterke signaler på at vi må roe oss ned. Personlig synes jeg absolutt at vi burde avlyst OL i god tid, sier Wallberg til Expressen.

Han mener at pandemien i verden burde gå foran idretten.

– Jeg har full forståelse for de som har satt seg mål i OL, men jeg mener at man burde sette seg selv i relasjon til hva som pågår, og lytte og respektere hva som skjer i verden, avslutter han.

SKEPTISK: Johan Wallberg. Foto: DAISUKE ASAUCHI / BILDBYRÅN

Flere tilfeller

Siden 1. juli har 55 personer med tilknytning til OL avgitt positive koronaprøver.

Tidligere søndag kom også beskjeden om at Ryu Seung-min, IOC-medlem fra Sør-Korea, er smittet av korona. Ryu ble olympisk mester i bordtennis i 2004.

– Han er satt i isolasjon. Der vil han være fram til japanske myndigheter avgjør om han kan forlate rommet sitt. IOC er lettet over å høre at protokollene er blitt fulgt skikkelig, sier en talsperson for IOC.

Det blir opplyst at alle IOC-medlemmer som er til stede under Tokyo-lekene, enten er vaksinerte eller immune mot koronaviruset.

Åpningsseremonien holdes fredag. Tokyo-OL varer fram til 8. august.