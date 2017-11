Høgmo på vei til FFK

Tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo blir snart presentert som Fredrikstad-trener, erfarer Fredriksstad Blad. Også NRK får opplyst at FFK er nær ved å sikre seg Høgmo som har vært uten fotballjobb siden han var ferdig som Norge-sjef for et drøyt år siden.