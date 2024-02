Økokrim knallhardt ut mot Besseberg: – Bortforklaring som har null troverdighet

– Denne tiltalen mot Besseberg er et sørgelig kapittel i historien om det som startet som fortellingen om en meget dyktig leder av skiskyting, sa aktor Marianne Djupesland i sin prosedyre i rettssaken mot Anders Besseberg onsdag.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon mens han var president i Det internasjonale skiskytterforbundet. Men han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

– Mer og mer grenseløs

I prosedyren gikk Djupesland i detalj inn på hvorfor Besseberg bør straffes.

Prosedyren vil fortsette torsdag morgen.

Blant annet er dette blitt belyst i retten i dag:

Mangel på åpenhet omkring godene i tiltalen.

At Besseberg selv også skjønte at en klokke dreide seg om smøring

At Besseberg ikke har levert tilbake gaver han visste verdien på.

At retten trygt kan legge til grunn innrømmelser om prostituerte i politiavhør.

At han fikk goder på grunn av at han var president.

At han selv var klar over hva som kunne være interessekonflikter.

Rettstegning av Besseberg og hans advokater i retten. Besseberg har ikke ønsket å la seg fotografere i retten. Foto: Ane Hem

Djupesland påpekte at presidentgjerningen utviklet seg helt galt for Besseberg.

– Og bevisføringen har vist, at han i tiltagende grad kanskje særlig de siste fire årene av hans virke, ble mer og mer grenseløs, med tanke på å blande inn sine private interesser inn i presidentrollen, sa Djupesland.

Økokrim mener blant annet at Besseberg har brukt presidentvervet til å dekke sin lidenskapelige interesse for jakt og andre svært private interesser.

For Besseberg er anklaget for å ha tatt imot goder og tjenester i form av dyre klokker, en leasing bil, eksklusive jaktturer og prostituerte fra russere og et selskap (Infront) som forhandlet markedsavtaler for Det internasjonale skiskytterforbundet.

Angriper forklaring

Deretter ble Besseberg hardt angrepet for å ha endret sin forklaring i retten om prostituerte.

Det gjaldt blant annet hans innrømmelse i politiavhør i 2018 om samleie med en kvinne, som var blitt sendt opp på hans rom, i forbindelse med et showrenn i Moskva i 2013.

– Jeg vil anta at det er prostituerte når det blir brakt en ung pen jente til rommet mitt, siterte Djupesland at Besseberg hadde sagt i politiavhør.

Hun la til at Besseberg antydet at den russiske skiskytterdirektøren Sergej Kustsjenko kunne ha sendt kvinnen.

– Her i retten, nesten seks år senere, så kommer han med en annen forklaring, sa Djupesland.

Besseberg har selv tidligere i retten sagt at det kom en kvinne til rommet da han lå under dyna. Han har fortalt at han slapp henne inn og gikk og la seg igjen.

Videre forklarte han at han forsøkte å snakke med kvinnen både på engelsk og tysk, men at han oppfattet at hun kun svarte på russisk.

– Jeg sa på engelsk at jeg måtte sove, sa Besseberg tidlig i rettssaken og nektet da for at han mottok seksulle tjenester av denne kvinnen.

Dette har fått Økokrim til å reagere.

– Dette er rett og slett en bortforklaring, som har null troverdighet, sa Djupesland i prosedyren og pekte til avhøret med Besseberg.

Besseberg har selv vært ordknapp i retten om tiltalepunktene om prostituerte. Han har ment at han har rettet opp i feil fra det første politiavhøret og andre avhør om prostituerte.

Djupesland har reagert på dette.

– Og til dels så kommer han med nye og helt oppkonstruerte forklaringer av hva som skjedde denne kvelden, som er helt usannsynlige, sa Djupesland.

Bessebergs forsvarere ønsker ikke å kommentere dette.

– Vi kommenterer ikke dette nå, men kommer tilbake til dette i prosedyren, sier forsvarer Mikkel Toft Gimse til NRK.

Forsvarets prosedyre holdes på rettssakens siste dag, som er torsdag.

Mener Besseberg beskyttes

Besseberg fikk også kraftig kritikk for hvordan han har forklart samværet med en russisk kvinne i 2016 og 2018. Dette er en kvinne han i retten har hevdet at han hadde et forhold til.

Ifølge Djupesland bar relasjonen ikke preg av å være et «kjæresteforhold», men at det var klare beskjeder om at hun skulle bo på rom med Besseberg.

Djupesland påpekte også at den russiske skiskyttertoppen Viktor Majgurov hadde flere oppgaver for å få til møtet mellom dem i forbindelse med verdenscupen i Tjumen i 2018.

Majgurov skulle blant annet:

Sørge for at kvinnen kom seg fra hjembyen Omsk til hotellrommet i Tjumen.

Ringe kvinnen og etablere kontakt slik han hadde fått beskjed om

Gi nødvendige beskjeder for reiseopplegget

Organisere hvor kvinnen og Besseberg skulle bo. Og tilrettelegge for at samværet foregikk uforstyrret.

Økokrim mente det ikke er troverdig at Besseberg ikke oppfattet kvinnen om en person som tilbød seksuelle tjenester, allerede da møttes første gang i 2016. Da var han også sammen med en russisk skiskytterleder.

Den russiske kvinnen var også med ut på en fiske- og jakttur på en jaktresort i Tjumen-regionen i 2018.

Anders Besseberg under verdenscuprennet i russiske Tjumen i 2018. Her sammen med guvernør Vladimir Jakusjev, som også har vært sentral aktør i rettssaken. Blant annet på grunn av turen der den russiske kvinnen dukket opp. Foto: Sergey Rusanov / Shutterstock

Fra denne turen viste også Økokrim til et bilde som stadig er vist i retten. Der var Besseberg på isfiske omgitt av en rekke sentrale personer i rettssaken. Det gjaldt både russiske skiskyttertopper, sponsortopp Volker Schmid og tidligere IBU-topp Peter Bayer.I tillegg var altså den russiske kvinnen med på denne turen.

– Og hun er brakt inn der for å være Bestebergs elskerinne disse dagene, mener vi, sa Djupesland og konkluderte slik:

– Så da blir på en måte det korrupte triangelet illustrert. Triangelet mellom det russiske forbundet, Infront, og president Besseberg.

Djupesland påpekte også at flere vitner i saken, som var med på denne turen, enten ikke har husket at kvinnen var med eller har ment at hun var tolk. Men avlyttede telefonsamtaler har vist at kvinnen kunne svært lite engelsk.

– Det viser jo også hvordan disse i den lille kretsen er innvidd i opplegget og beskytter Besseberg, sa Djupesland.

Skjulte bindinger

I retten påpekte Økokrim også at en rekke av forholdene Besseberg er tiltalt for er krevet, mottatt eller akseptert i Norge.

Anders Besseberg har selv avvist at det var hemmelighold rundt klokkegavene han mottok. Men generalsekretær Nicole Resch, har forklart i retten at hun ikke visste om dyre klokkegaver fra russere. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

De peker på at:

Leasingbilen i tiltalen, som er betalt av markedsgiganten Infront, er mottatt i Norge.

Klokker er mottatt eller beholdt i Norge.

Den påspanderte jakten med Volker Schmid, som er sentral i tiltalen, er avtalt og akseptert i Norge for Bessebergs del.

At også samvær med en kvinne de mener tilbyr seksuelle tjenester er avtalt i Norge.

– Det har ikke vært åpenhet om dette. Bindingene til det russiske forbundet og Infront har i stor grad vært skjulte bindinger, sa Djupesland.

Djupesland påpekte at Besseberg som president dermed var i en konstant tilstand av inhabilitet, og at det gjaldt både overfor det russiske forbundet og Infront.

Hun påpekte at man da er midt i kjerneområdet for det som korrupsjonsbestemmelsen skal ramme, risikoen for, og muligheten for, utenforliggende påvirkning og uriktig myndighetsutøvelse.

- Det er nemlig en hovedkonklusjon om at de objektive så vel som de subjektive vilkår er oppfylt for alle strekpunktene i tiltalen, sa aktor Marianne Djupesland i retten.

Økokrims påstand om straff blir først gjort kjent torsdag.