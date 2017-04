Oilers vant tøff batalje etter forlenging: – Det føles godt

Stavanger Oilers amerikanske storscorer Dan Kissel ble matchvinner i spilleforlenging i den femte NM-finalen i ishockey mot Frisk Asker.

Det var gått 6.52 minutter ut i forlegningen da Kissel fant nettmaskene bak Frisk-målvakt Kenneth Helgesson.

– Det føles godt. Jeg synes gutta i garderoben fortjener den seieren og at jeg fortjente det målet, sa Kissel til NRK.

Dermed kan Stavanger Oilers avgjøre NM-gullet på bortebane i Asker tirsdag. Det står 3–2 i kamper i favør Oilers.

– Nå må vi sørge for at vi får restituert oss bra og får i oss nok mat og drikke. Det var en lang kamp søndag slik at vi må forberede oss på det. De er gode på hjemmebane og vi må bare få inn pucken. Jeg synes vi er gode på skudd og foran keeper, fortsetter Kissel.

Tøffe situasjoner

Kampen ble en tøff batalje med mange ampre situasjoner. Eric Nyström fikk i den første perioden ti minutters utvisning for en tøff takling på en Frisk Asker-spiller.

Det var gjestene som kom best i gang. Etter en målløs åpningsperiode var Nick Pageau frampå i et overtallsspill og sendte gjestene opp i 1–0 tidlig i annen periode.

Til tross for et stort overtak fra Stavanger var det lagets poengkonge Mark van Guilder som sto for utligningen. Bare 46 sekunder senere førte Vinny Saponari Asker-laget i ny ledelse.

I den tredje perioden ga Stavanger virkelig gass. Josh Soares tidlige scoring i perioden førte til et stort press fra hjemmelaget.

Kan ta syv strake NM-titler

Hjemmepublikum trodde kanskje at matchen ble avgjort da Eric Nystrom gjorde 3-2, men en hjemvendt ishockeyveteran fra Asker ville noe annet.

Anders Bastiansen dukket opp og satte inn 3–3 med 1.09 igjen av perioden. Dermed måtte lagene ut i «sudden death» og der avgjorde Kissel.

Stavanger jakter sitt åttende NM-gull og det sjuende strake, mens Frisk Asker er ute etter sitt fjerde NM-gullet. Det forrige kom for 15 år siden. Laget må imidlertid vinne den sjette kampen på hjemmebane tirsdag.