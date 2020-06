Ohi-scoring avgjorde storkampen

Crystal Palace slo Bournemouth

Bournemouth er framleis under nedryksstreken i Premier League etter 0-2 mot Crystal Palace heime. Luka Milivojevic og Jordan Ayew scora i løpet første halve omgangen.



Bournemouth kunne ha karra seg over streken med poeng, men fekk lite til.



Joshua King måtte gå av banen med skade like etter pause.