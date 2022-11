– Det er Ola (Sand, landslagslege) som holder i det. Men jeg ville ikke satt huset mitt på det, sier Solbakken til NRK om hvorvidt Haaland dukker opp til søndagens kamp mot Finland.

USIKKER: Haaland er tvilsom til kampen mot Finland på søndag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Stjernespilleren har slitt med en skade den siste tiden og har vært til behandling i Barcelona. Uten Manchester City-spissen vant Norge 2–1 etter en sen scoring.

– Vi hadde mange gode perioder og noen mindre gode. Vi fikk testen noen nye spillere, som fikk gode opplevelser. Alt i alt er jeg fornøyd, sier Solbakken.

Slo tilbake

Lite sto på spill før privatlandskampen mot Irland i Dublin, og innledningsvis var det mye som tydet på akkurat det. Jevnspilt og få sjanser.

Det var før Leo Skiri Østigård – i kjent stil – bestemte seg for å rage høyest på en corner. Like før pause dunket midtstopperen inn kampens første mål.

En god Ørjan Håskjold Nyland bidro lenge til at Norge holdt seg i kampen, men utligningen skulle til slutt komme. Alan Browne sørget for 1–1 i Dublin etter et fint langskudd.

Det så lenge ut til å gå mot uavgjort, men Ohi Omoijuanfo ville det annerledes.

Innbytteren kjempet til seg ballen i en duell med Irlands Nathan Collins, og Ohi var kontant da han dunket inn ballen fra drøyt fem meter. Scoringen gjorde at Norge vant kampen 2–1.

AVGJORDE: Ohi Omoijuanfo. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det er utrolig deilig, det er derfor jeg er hentet inn. Å score mål.

Det er en typisk spiss-scoring. Den ligger plutselig foran meg, og så banker jeg den inn. Det er sjelden jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg etter å ha scoret mål. Det var en god følelse, sier Omoijuanfo til NRK.

– Det er litt hans styrke. Han er en «fox in the box». Han skal ha det. Han tok den sjansen han fikk, sier landslagssjef Ståle Solbakke til NRK.

Erling Braut Haaland har slitt med en skade og var ikke aktuell til kampen. Derfor ble Omoijuanfo hentet inn i troppen på kort varsel og fikk sin første landkamp på fem år.

– Jeg var heldig som ble tatt ut, etter litt sykdom og slikt. Jeg skulle egentlig ha en liten familieferie, men da Ståle ringte ble jeg utrolig glad. Ferien ble lagt til side, det får vi ta senere, sier han til TV 2.

– Kanskje jeg fikk litt av magien til Haaland, legger helten til.

SCORET: Leo Skiri Østigård førte Norge i ledelsen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Signaturscoring

Før oppgjøret var det lite som tydet på at det «bare» var en privatlandskamp som skulle spilles i Dublin torsdag kveld. For det var et heltent irsk publikum som tok imot Ståle Solbakken og Norge. Det var meldt om drøyt 45 000 solgte billetter før kampen, men det offisielle tallet var nok noe lavere.

De oppmøte fikk se et Irland starte offensivt, men det var Norge som skulle få kampens første sjanse med Strand Larsen. Celta Vigo-spissen fikk ballen fra skrå vinkel og dunket til, men Irlands sisteskanse Gavin Bazunu avverget skuddet.

Norge hadde et par halvsjanser utover omgangen, og fem minutter før pause kom scoringen. Ingen kunne stoppe Østigård da han steg høyest og stanget inn ledelsesmålet for Norge. I sterk kontrast til tidligere i kampen, kunne man kunne omtrent høre en knappenål falle da Napoli-spilleren jublet for scoringen.

– Det er noe jeg har ventet på. Jeg har hatt stunder der jeg har vært skuffet og forbannet på meg selv. Jeg har trent mye på det, og fitt selvtillit etter scoringen mot Rangers. Det er ekstremt deilig, sier Østigård.

Han roses av ekspertene.

– Vi har verdens beste hodespiller i Østigård. Det der er det nesten ingen i verden som gjør bedre enn ham, utbrøt TV 2-ekspert Yaw Amankwah i kanalens studiosending.

Mannen bak corneren? Norges kaptein Martin Ødegaard – som prikket ballen på panna til Napoli-spilleren.

JUBEL: Østigård her sammen med Martin Ødegaard, som var involvert i begge målene til Norge. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi startet litt dumt i 2. omgang og ga bort ballen litt enkelt. Det blir litt kaotisk, også får de en scoring. Vi beholder roen og får et mål på dødball igjen, så det var fint det, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til NRK.

Avgjorde rett før slutt

Norge opptrådte solid defensivt hele første omgang, med Østigård i spissen, men etter pause skulle kampen ta mer fyr. Irland kom ut som et helt nytt lag og presset Solbakkens menn. Alan Browne var blant annet svært nære å utligne for Irland kort tid ut i omgangen.

– Forsvarer oss dårligere enn hva vi gjorde i den førsteomgangen, mente NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Og det irske presset skulle slutt gi resultat. Samme Browne klinket til fra drøyt 20 meter kort tid etterpå, og utlignet til 1–1. Omoijuanfo avgjorde kampen drøyt fem minutter før ordinær tid.