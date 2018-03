NM-gull til Lorentzen og Bøkko

Håvard Holmefjord Lorentzen og Hege Bøkko sikra seg titlane i sprint-NM i Bjugn, begge etter å ha vunne alle distansane.

Lorentzens tider søndag var 35,78 på 500 m og 1.10,80 på 1000. Bøkko fekk 39,42 og 1.17,61.

Henrik Fagerli Rukke og Odin By Farstad tok sølv og bronse for menn, Ida Njåtun og Sofie Karoline Haugen for kvinner.