Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Hun var langt under pari mot Romania. Nå er hun giganten her. Hun har full kontroll på alt som skjer. Så fort kan det snu i idrett, sa NRKs håndballekspert Kenneth Gabrielsen mens Oftedal lekte seg med Ungarn.

For Oftedal var langt nede etter tapet mot Romania, og forteller at hun har jobbet hardt med å snu trenden.

– Jeg har prøvd å gå så mye i meg selv at det nesten har blitt i overkant. Hjernen kverner og kverner, og noen ganger har jeg lyst til å slå den av, forteller Oftedal.

– Det var bra i dag. Det fløt generelt veldig bra for meg, så det er jeg utrolig glad for, sier en lettet Oftedal.

– Verdensklasse

Til slutt endte Oftedal på hele tolv målgivende pasninger og seks mål. Det holdt til prisen for dagens beste spiller.

– Det er verdensklasse, enkelt og greit. Det hun presterer i dag er det ikke mange som klarer å gjøre etter henne, sier Gabrielsen.

Han får støtte av Henny Reistad, som spilte sin første EM-kamp fra start i dag. Hun bruker store ord for å beskrive Oftedals kamp.

– Det er helt ekstremt. Det er utklassing. Hun er et nivå over alle andre i dag.

En av dem som fikk mange scoringer servert av Oftedal er Heidi Løke. Også hun hyller lagvenninnen.

– Det er fantastisk å spille med Stine. Hun er en fantastisk spiller. Det er gøy å være strekspiller med henne på laget, forteller Løke.

Trenger hjelp

Norge har fortsatt en lang vei til semifinale i EM. Inn i mellomspillet tok de ikke med seg et eneste poeng. Etter dagens seier står de på to poeng, og er fortsatt nødt til å vinne de to gjenstående kampene i mellomrunden mot Spania og Nederland.

Samtidig trenger det norske laget hjelp, spesielt av Romania, som må slå Nederland for å holde liv i den norske drømmen. Samtidig må trolig Nederland også slå Tyskland.

– Vi må jo heie litt på noen andre lag. Plutselig er det heia Romania en dag, og heia Nederland en annen dag. Vi får bare krysse fingrene for at det går vår vei, sier Oftedal.

Kun de to beste lagene fra gruppen går til semifinalen. Som man kan lese av tabellen er det fortsatt et stykke opp dit.

– Vi må prestere på dette nivået i den neste kampen, og den etter. Hvis Norge klarer å gjøre jobben sin med å vinne de tre kampene, så må tabellen leses nøye. Vi er avhengige av andre, og kan ikke avgjøre det selv, sier NRK-ekspert Gabrielsen.