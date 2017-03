Offensiv Grøvdal vil slette over 30 år gamle rekorder

– Jeg tenker veldig mye på de rekordene, og jeg har lyst til å ta mange av dem, forteller Grøvdal.

Det er spesielt to rekorder 26-åringen har sett seg ut denne sesongen.

– 1500-meterrekorden til Grete Waitz og 5000-meterrekorden til Ingrid Kristiansen er de to jeg tenker mest på.

Fjoråret ble en stor opptur for den norske langdistanseløperen. I juli ble Grøvdal første norske kvinne til å ta en internasjonal medalje på langdistanse, da hun sikret seg en EM-bronse på 10 000 meter.

I tillegg satte hun ny personlig rekord på både 1500 meter og engelsk mil i løpet av sommeren.

– På tide å ta rekorden

Grete Waitz' norske rekord på 1500 meter har stått siden 3. september 1978. Det synes Grøvdal får være lenge nok.

– Jeg synes det er på tide å ta den, det er helt sikkert, sier Grøvdal offensivt.

Grøvdal legger til at det er rekordene som driver henne denne sesongen.

– De to rekordene er der oppe, og det er motivasjon for meg å ta dem.

Også Ingrid Kristiansens rekorder har stått lenge. 5. august 1986 løp hun inn til verdensrekord på 5000 meter i Stockholm. Den rekorden skulle stå i hele ni år. Nå mener Kristiansen selv at det er på tide at andre hever listen.

STÅTT LENGE: Ingrid Kristiansens rekorder har stått lenge. Nå vil Grøvdal ta disse. Foto: NTB scanpix

– Jeg liker veldig godt utøvere som går ut og sier at de skal sette rekorder og bli best. Det er den rette innstillinga for å greie det, mener Kristiansen.

Endelig skadefri

Grøvdal ble tidlig spådd til en fremtidig norsk friidrettsstjerne, men skader har hindret noe av utviklingen de siste årene. 26-åringen hadde store skadeproblemer i flere år, men har nå funnet den hellige balansen mellom trening og hvile.

– Jeg har funnet ut hva kroppen tåler, og hva som funker for å komme opp på det nivået jeg skal være på, sier Grøvdal.

Etter den sterke fjorårssesongen, retter hun nå blikket mot et nytt år.

– Jeg føler at det virkelig har løsnet de to siste årene. Jeg har hatt min del av skader, men denne oppkjøringen har vært veldig bra.