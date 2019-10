Offensiv Carlsen med spark mot VM-konkurrentene

Han er full av selvtillit når han møter opp på NRK-huset onsdag. På spørsmål om tittelsjansene i VM som starter søndag, svarer Magnus Carlsen:

– Spør meg etter jeg har tatt den.

Nok en VM-tittel vil toppe den vellykkede høsten for sjakkesset. For bare dager siden satt Carlsen verdensrekord da han gikk 101 partier på rad uten å tape.

– Jeg synes jo det er et veldig kult tall å ha, sier Carlsen til NRK.

Verdens beste sjakkspiller er likevel ikke helt tilfreds, og forventer mer av seg selv når VM starter søndag.

– Det hjelper jo selvfølgelig på selvtilliten, men jeg føler at spillet ikke har vært helt på topp de par siste turneringene, så det er hvert fall ikke noen grunn til å være mett, sier Carlsen til NRK.

– Han er utvilsomt favoritt

I fjor vant Magnus Carlsen det som ble omtalt som et uoffisielt VM i såkalt fischersjakk. NRKs sjakkekspert Torstein Bae mener at sannsynligheten for at nordmannen vinner den offisielle utgaven er stor.

– Han er utvilsomt favoritten. Han er regjerende mester og har hatt et utrolig år, men det er fire tøffe konkurrenter, forteller Bae.

CARLSEN ER FAVORITT: NRKs sjakkekspert Torstein Bae mener at Carlsen har store muligheter i VM som venter. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det er bare fire deltagere i VM i fischersjakk. De tre Carlsen kan møte er Ian Nepomniachtchi, Wesley So og Fabiano Caruana.

– Jeg er veldig spent på å se hvem jeg møter og hvordan det blir, sier Carlsen.

Bae gir Carlsen 40 prosent sjanse for seier og understreker at Caruana er den tøffeste motstanderen.

– Det kan jo hende at Carlsen og Caruana møtes allerede i semifinalen. Og Caruana er veldig farlig. Da kan det bli tøft, i tillegg til at de to andre også kan overraske, sier Bae.

Minimale forberedelser

Carlsen har akkurat kommet hjem fra turnering på Isle of Man. Det var der han mandag satt rekorden etter remis mot Levon Aronian. Nå er VM bare dager unna.

– Jeg tenker å spille litt de neste dagene, så det blir egentlig sånn jeg skal forberede meg. Det blir vanskelig å gjøre så mye annet, sier Carlsen.

– Det har jo vært en oppkjøring han har valgt før med suksess, og forberedelsene er ikke så enkel i fischersjakken, sier Bae.

TOK REKORD: Da Magnus Carlsen spilte remis på mandag satt han verdensrekord. Han gikk 101 partier i sjakk uten å tape. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Det er nettopp det som skiller fischersjakken fra klassisk sjakk. At brikkene er satt opp tilfeldig på brettet fra start. Dette gir et annet type spill. Først og fremst gjør det at spillerne ikke kan forberede seg på åpningstrekk.



– Det er veldig lenge siden jeg har spilt fischersjakk. Og det har vært et år nå hvor jeg har vært ganske teoribasert i vanlig sjakk, så det gjør det jo til en ekstra utfordring, sier Carlsen.

Dette er fischersjakk Ekspandér faktaboks Fischersjakk er en variant av sjakk som ble oppfunnet og promotert av tidligere sjakk-verdensmester Bobby Fischer. Varianten benytter samme brett og brikker som standard sjakk, men startposisjonen for offisersbrikkene på første og siste rad er resultatet av en trekning rett før partiet starter. Et slikt utgangspunkt begrenser mulighetene til å ha en fordel ved å huske åpningstrekk i mange kombinasjoner. Fra første trekk er det altså kun sjakkferdighetene og sjakkforståelsen som avgjør. Dette gjør at spillerne ikke får lent seg på gjennomanalyserte åpningsteorier, og partiene ender sjeldent ut i ufarlige remiser. (Kilde: Fischer Random)

– Her handler det mer om å være i godt humør, god form og treffe litt med starten. Så jeg tror ikke det er noe problem for Magnus, men her er det åpent. Alle disse fire kan vinne, understreker Bae.



– Jeg forventer egentlig bare masse interessant sjakk og skal prøve å nyte det så mye som mulig selv, forteller Carlsen.

VM i fischersjakk sendes på NRK 1 søndag fra klokken 16:30.



.