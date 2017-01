Ødegaards tidsplan: «Tilbake i Real, spille fast, mesterskap»

Ødegaard åpnet en nytt kapittel med debuten for Heerenveen lørdag kveld.

Etter to år i Real Madrid har drammenseren reist nordover med en 18 måneders låneavtale for å få førstelagsfotball i beina.

Til tross for at det ble et lynkjapt innhopp på Abe Lenstra Stadion, sa supporternes hyllest mye om forventningene deres til 18-åringen.

NY START: Her får Martin Ødegaard sin debut for Heerenveen lørdag. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Slike forventninger har preget ungguttens hverdag helt siden han slo gjennom for Strømsgodset for tre år siden.

Selv har han alltid vært langt mer tilbakeholden.

Det handler om nuet, utvikle seg dag for dag og enkelt og greit bli en bedre fotballspiller.

I dette intervjuet med NRK gir han oss likevel et innblikk i mål og drømmer flere år frem i tid.

Det skal vi komme tilbake til senere.

Først måtte vi høre mer om tiden med Zinédine Zidane og Cristiano Ronaldo.

– Et sinnssykt øyeblikk

– Det har vært to fine år, og jeg har lært veldig mye både som person og fotballspiller. Jeg har vokst mye på de to årene og fått trene med de beste spillerne i verden fem ganger i uken. Det er ikke så mange som får den muligheten som 16-17-åring, så det har vært spesielt for meg.

– Hva har du lært?

– Det er mange ting. Jeg har blitt mer voksen som person, og jeg lærer ting hver dag på trening. Du må alltid pushe deg selv og ligge på ditt beste nivå. Det har gjort meg bedre på ting jeg er god på: driblinger, pasninger. Du møter selvfølgelig større og sterkere spillere, og jeg har blitt sterkere i kroppen i nære situasjoner. Det er flere ting, men du lærer noe hver dag.

– Real Madrid har jo en stjernespekket A-tropp. Hvordan reagerte de på å få inn en 16-åring?

– De har bare vært veldig greie og tatt vare på meg. I starten var det mest de som snakket engelsk, siden jeg ikke snakket spansk da jeg kom dit. Da snakket jeg mye med dem, de gir meg råd og tips. Det har bare vært positivt, smiler Ødegaard.

Gliset blir bare bredere når NRK tar frem det kjente bildet fra Real Madrid-debuten.

Den da 16 år gamle Ødegaard ble tidenes yngste til å spille en seriekamp for de hvite gigantene.

Og Cristiano Ronaldo viket plass.

REAL-DEBUTEN: Her kommer Martin Ødegaard inn for Cristiano Ronaldo under kampen mot Getafe 23. mai 2015. Foto: Daniel Ochoa de Olza / Ap

Ødegaard bruker tid når han studerer bildet.

– Det var ganske spesielt. Jeg hadde jo vært i troppen en gang før det også, og da satt jeg veldig og håpet på å komme inn. Så fikk jeg muligheten igjen, og da visste jeg allerede før kampen at jeg skulle inn. Jeg fikk beskjed om det i garderoben. Men så kom det to skader, og da lurte jeg på om jeg kom inn eller om de (klubben) drøyde det. Det var selvfølgelig veldig stort. Jeg visste ikke at det var Ronaldo som skulle ut, men når verdens beste fotballspiller går ut og du selv kommer inn, er det ganske spesielt. På den stadion (Santiago Bernabéu) og for det laget … Det var et ganske sinnssykt øyeblikk, egentlig. En drøm som gikk i oppfyllelse og en stor dag, rett og slett.

– Når du ser Ronaldo komme mot deg, og du vet at du skal inn for første gang. Hva går gjennom kroppen og hodet da?

– Det er egentlig ikke så veldig mye som går gjennom hodet ditt. Du tenker mer gjennom ting før kampen. Du er mer nervøs timene før og kvelden før enn akkurat der og da. Da ser du at det er verdens beste spiller som kommer mot deg, men det er ikke noe annet fokus der enn da jeg kom inn for Strømsgodset, for eksempel. Du tenker på vanlige fotballting, og det er mer nerver noen timer før enn der og da.

– Sa han noe til deg?

– Han sa vel noe sånt som: «Lykke til og nyt det». Jeg husker ikke akkurat, men det var noe sånt.

– Var innstilt på å kjempe

Men det to år lange Real-oppholdet, så langt, skulle også by på motgang og utfordringer.

Det ble en tung start for andrelaget Castilla, hvor Ødegaard lenge slet med å prege kampene i spansk tredjedivisjon.

I norske og internasjonale medier begynte man å stille spørsmål om Ødegaard var kommet til rett kamparena, hvor oppgjørene ofte ble preget av dårlige fasiliteter.

Det hele startet med «gjørmeslaget» nord i Spania.

Eller som NRKs fotballskribent Thore Haugstad skrev: «Farse i Baskerland».

FØRSTE CASTILLA-START: Det var ikke akkurat en strøken gressmatte da Martin Ødegaard og Castilla møtte Amorebieta 14. februar 2015. Foto: Thore Haugstad

– Når du ser sånne bilder opp mot det andre øyeblikket, hva tenker du da?

– Det var en del av hverdagen det også, men det er selvfølgelig litt kontraster mellom bildene. Det er første kampen jeg startet, og det var en spesiell start. I nord er det mye dårlig vær, har jeg skjønt. Men sånn er livet, og du kan ikke alltid styre alle omgivelser. Det blir å lære seg å håndtere det også, og det var en trening i det òg. Man måtte gjøre det beste ut av det selv om noen av kampene ble sånn. Det var det ikke noe å gjøre med, men det er selvfølgelig vanskeligere å spille der enn på Bernabeu.

– Har det vært vanskelig å ha den hverdagen samtidig som du var «Martin i Real Madrid»?

– Nei, jeg prøver å ikke fokusere så mye på hva andre sier og mener. Det er sikkert mange som tenker at når jeg går til Real Madrid, er det rett inn og spille førstelagsfotball. Men det er omtrent ingen 16-17- eller 18-åringer som gjør det i de klubbene, og det visste jeg før jeg dro dit også. Jeg visste at det kom til å ta tid, og jeg kom til å få sjanser her og der. Men alt i alt er det viktig å holde fokus og vite at det er et langt løp – ikke at man kommer rett inn med en gang. Det var en del av hverdagen, og det jeg visste før jeg kom. Det var et andrelag jeg skulle spille kamper for, og så trene og spille for A-laget da sjansen bød seg. Jeg var innstilt på at jeg måtte kjempe, sier Ødegaard.

– Hadde du lagt en plan sammen med faren din om hvor lenge det var nyttig for deg å være på andrelaget?

– Jeg hadde ikke noen plan om at jeg skulle være der i to år og dra til Heerenveen. Det var ikke slik det var. Jeg dro dit og ville bli en bedre fotballspiller og det følte jeg at jeg ble dag for dag. Gjennom de to årene jeg har vært der, så føler jeg at jeg har hatt god nytte av det. Jeg hadde ikke en spesiell plan utenom å dra dit og bli en bedre fotballspiller.

– Nå har det blitt store oppturer og samtidig noen nedturer. Kunne noe vært bedre tilrettelagt i Real?

– Nei, det er som du sier: Det går opp og ned. Det gjør det i fotball og i livet generelt. Det er ingen som har et liv som kun går oppover, du møter alltid noen utfordringer og. Jeg visste før jeg kom dit at det kom til å bli tøft også. Det var jeg forberedt på. Men alt i alt har de lagt godt til rette for meg, og de har veldig tro på meg. Det gir meg en trygghet. Når jeg snakker med dem som er der, viser de en tro på meg. Jeg synes det er bra der, sier Ødegaard.

– Det er skrevet om deg nesten på en daglig basis rundt om i verden. Synes du bildet som blir gitt av deg stemmer overens med den du er?

– Det er vanskelig å si. Det er jo forskjellig hva slags bilde medier gir av meg. Noen ønsker kanskje å gi et dårlig bilde av meg, og noen ønsker kanskje å si kun gode ting om meg. Det varierer litt, men vennene mine vil nok beskrive meg på en annen måte enn mediene fremstiller meg. Sånn er det, jeg prøver å ikke fokusere så mye på hva alle andre sier om meg, men være meg selv overfor de jeg er sammen med.

Vil bli mer målfarlig

Den han er aller mest sammen med, er pappa Hans Erik Ødegaard, som har vært en viktig støttespiller og trener gjennom karrieren.

Hans Erik, som ble med til Madrid, er også med til Heerenveen.

– Vi har alltid hatt et tett bånd, og vi er sammen stort sett hver dag, sier Ødegaard.

– Har dere tid til andre ting (enn fotball)?

MÅLENE: Her har Martin Ødegaard skrevet ned noen av sine mål for fotballkarrieren. Foto: Erik Sergio Auklend / NRK

– Vi er stort sett alene når vi ikke har besøk. Da blir det mye spill og konkurranser, og jeg har slått ham i mange runder med backgammon, som vi spiller mest. Det blir litt av det også, ler Ødegaard.

– Hvis du ser for deg tiden her i Heerenveen. Har du satt deg konkrete mål?

– Målet er å få erfaring og spilletid. Eller så kunne jeg vært i Madrid, men det er kamphverdagen jeg drar for. Det er det som er viktig. Og så ønsker jeg selvfølgelig å komme tilbake til Madrid og etter hvert spille meg inn der. Det er hovedmålet, sier Ødegaard.

– Har du spesifikke mål når det gjelder deler av spillet ditt?

– Ja, jeg vil gjerne begynne å score enda flere mål. Jeg har en del den sesongen som har vært med U21 og Castilla, men jeg vil score enda flere mål og ha flere assist for å bidra til å vinne kamper. Det er et av hovedmålene mine, sier Ødegaard.

Vil spille fast for Real

18-åringen har også mer langsiktige mål for fotballkarrieren.

NRK har på forhånd tegnet opp milepælene med Godset-gjennombrudd (15 år) og Real-kontrakt (16 år).

Når Ødegaard får spørsmål om hva som er målet om to år, skriver 18-åringen:

«Real Madrid igjen».

– Jeg har noen tanker om hvor jeg vil være når, men akkurat hvor jeg er i en viss alder, har jeg ikke klart i hodet. Jeg har et mål om å spille fast i Real Madrid, og det har vært målet i to år. Men akkurat hvilken alder, har jeg ikke tenkt på. Det kommer når det skal, sier Ødegaard.

To nye år frem i tid, altså ved fylte 22 år, skriver Ødegaard:

«Spille».

– Det er en stund til, det. Da nærmer det seg vel en startellever, da. Jeg har et mål om det, men vet ikke akkurat når det er realistisk.

18-åringen er uansett klar på at han vil bli værende i Real Madrid – også som 25-åring.

I tillegg har han en annen drøm:

«Landslag: mesterskap».

– Det kan skje?

– Ja, det tror jeg absolutt.

Litt verre blir det når Ødegaard skal se for seg karrieren når han bikker 30-årene.

– Har du tenkt på hva du har lyst til å gjøre etter fotballen?

– Jeg har ikke peiling. Jeg går skole nå, så jeg får en utdanning. Så jeg har muligheten til å få en jobb på et eller annet vis. Men sånn som det er nå, vil jeg holde med fotball hele livet. Men du vet jo aldri om du er lei av det eller ikke.

Det er selvsagt fjerne tanker for en som nå skal konkurrere om en fast plass i Heerenveen.

I den lille byen, som har knappe 30.000 innbyggere, tror han ikke det blir særlig annet enn fotball på timeplanen.

En type fotball som skal passe ham bra.

– Jeg tror jeg kommer til å skli fint inn etter hvert. Jeg sikter meg inn på en av de offensive rollene, sier Ødegaard.