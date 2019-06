Ødegaard har fått både kritikk og ros etter at han kritiserte Hegerberg for timingen av oppgjøret med Norges Fotballforbund.

Den sterke reaksjonen åpnet for mange spørsmål, og etter torsdagens trening avfeide Ødegaard saken med at han ikke hadde behov for å kommentere den.

Men fredag kveld, etter å ha herjet mot Romania, kommenterte Ødegaard innlegget for første gang.

– Jeg føler vi må ha mer respekt for jentene som skal opp i et mesterskap. Det er ikke sikkert det er ment sånn, men det er lurt å tenke seg om når man gjør intervjuer som man vet slippes før VM. Og det reagerte jeg på, og da følte jeg for å si i fra for en gangs skyld, sier Ødegaard til TV 2 rett etter kampslutt.

Ville ikke vente

Hegerberg, som ble intervjuet av Josimar og Morgenbladet, var sterkt kritisk til Norges Fotballforbund og ledelsen av landslaget fra U15-nivå og frem til hun ga seg i 2017.

Ødegaard utdyper overfor NRK at han ikke var redd for å ødelegge for oppladningen til Romania-kampen etter å ha snakket med landslagssjef Lars Lagerbäck.

Instagram-innlegget ble publisert bare dager før oppgjøret og Norges VM-åpning mot Nigeria.

– Du kritiserer timing, hva synes du om din egen timing?

– Jeg må jo reagere på det som er, så skulle jeg ventet to uker, så synes jeg ikke det hadde blitt like sterkt, sier Ødegaard til NRK.

– Trenger ikke sette seg så godt inn i saken

Ødegaard sier han har fått mange reaksjoner etter innlegget. Kommentator i Bergens Tidende, Anders Pamer, har vært blant kritikerne.

Flere har påpekt at Ødegaard neppe har satt seg godt inn i saken og hva Hegerberg faktisk kritiserer.

Til det svarer Ødegaard:

– Jeg føler ikke at man trenger å sette seg så godt inn i saken for å skjønne at det er dårlig timing å komme med disse synspunktene rett før VM. Det har jeg fått mye støtte for også. Den saken er viktg, men å komme med det nå, synes jeg ble feil, sier Ødegaard i pressesonen etter kampen.

Pressesjef Svein Graff varslet at det var siste spørsmål til 20-åringen før han måtte dra til spillerbussen, som stod utenfor stadion og ventet.

På vei ut fikk 20-åringen også spørsmål om han har snakket med Hegerberg selv, og svaret var kort: «nei».