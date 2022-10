Torsdag venter Arsenal på Aspmyra når Bodø/Glimt skal prøve å revansjere 3-0-tapet i London.

Det kan fort bli en annen type kamp. Der Glimt har vunnet kun to bortekamper i Europa, står gultrøyene med 16 seire av 17 kamper på eget kunstgress.

GOD TONE: Her hilser Kjetil Knutsen og Mikel Arteta før kampen i London. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Det inkluderer to skalper mot Roma (6-1, 2-1). Manager José Mourinho var imidlertid ikke nådig med kunstgresset, hverken før eller etter tapene i Serieligaen. Portugiseren mente at fotball er «en helt annen idrett» på det kunstige underlaget.

Ødegaard er selv godt vant til kunstgress etter barne- og ungdomstiden i Drammen og Strømsgodset. Da han fikk spørsmål fra Nettavisen om hvilke feller Arsenal kan gå i torsdag, svarte han:

– Den største fellen er å snakke for mye om kunstgress og bruke unnskyldninger om det, og vær og alt mulig. Det føler jeg er den største fellen man kan gå i, sa Ødegaard og fortsatte:

– Vi har fokus på én ting og det er å vinne kampen. Det er det som betyr noe. Så det er samme for oss om vi spiller på kunstgress eller vanlig gress, om det snør eller hva det gjør. Det er ikke det som betyr noe. Vi skal vinne kampen og det er det vi skal ha fokus på.

NRK trakk frem Mourinhos konklusjon overfor Arsenal-manager Mikel Arteta. Så spurte vi om spanjolen var enig med trenerkollegaen.

– Åpenbart er man klar over at det er en del som er forskjellig. Farten er forskjellig, måten du kan bruke banen på er forskjellig. Vi må tilpasse oss det. Det vet vi. Vi er her for å vinne kampen. I morgen kveld skal vi spille på kunstgress, svarte Arteta.

Fullroser Ødegaard

Arsenal-kaptein Ødegaard er åpenbart langt mer vant til kunstgress enn sine lagkamerater etter å ha «vokst opp» på underlaget.

Han har også gode minner fra Aspmyra. Den da 15 år gamle Ødegaard briljerte mot vertene da Strømsgodset tok sin første seier i Bodø i 2014.

FORRIGE GANG: Martin Ødegaard (15) i aksjon mot Bodø/Glimt på Aspmyra i 2014. Foto: Mats Torbergsen / NTB Scanpix

– Jeg har gode minner herfra. Vi vant 4-0, og det var en av de bedre kampene jeg spilte i Godset den sesongen, følte jeg. Jeg har gode minner herfra, og håper at vi kan levere noe lignende i morgen, sier Ødegaard til NRK med et smil.

Åtte år senere er Ødegaard både kaptein og dirigent for Arsenal og Norge. Det får Bodø/Glimt fort merke torsdag kveld.

– Det som er med Ødegaard, er jo den rytmespilleren han er i laget. Der du tror du har kontroll på ham, åpner han plutselig opp spillet til motstanderen med én pasning. Det er det få andre spillere som har, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til NRK.