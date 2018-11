Ødegaard trener mer på egen hånd: – Kult å se at det går i kamp

NRK møter Ødegaard før de viktige landskampene mot Slovenia og Kypros i nasjonsligaen.

19-åringen, som er tatt ut i troppen, kommer fra flere gode kamper med Vitesse. Lørdag scoret han et flott frisparkmål da det nederlandske laget slo Utrecht 2–1. Scoringen ble avgjørende for kampen og sørget for at Vitesse klatret til 5.-plass på tabellen.

– Jeg får et godt treff der. Det er et fint frispark, sier Ødegaard til NRK.

I tillegg brøt Ødegaard en aldri så liten barriere da han scoret sitt første mål for Vitesse da laget slo Heracles 2–0 på bortebane i den nederlandske cupen.

SCORER FOR VITESSE: Martin Ødegaard har scoret både i cup og serie for sin nederlandske klubb. Foto: Robin Van Lonkhuijsen/anp/afp / NTB scanpix

– Har avsluttet mer

Selv mener den tidligere Godset-spilleren at han ikke har gjort så mye annerledes nå, men sier likevel at det har blitt en del ekstra terping og øving på avslutningene. Det kan ha vært viktige endringer.

– Jeg har avsluttet mer, og vært mer søkende på å få skudd. Jeg har også trent mer på det på egen hånd. Stort sett etter hver økt tar jeg litt tid for meg selv hvor jeg trener på avslutninger og frispark og terper på det. Det er kult å se at det går i kamp også, forteller han.

– Jeg har jo sagt tidligere at jeg vil score flere mål og bidra med å vinne kamper for laget, så det er gledelig, forteller han.

– Uflaks

Ødegaard, som har vært på utlån fra Real Madrid til Heerenveen, gikk til Vitesse på en ny utlånsavtale i august tidligere i år. Her har nordmannen funnet seg godt til rette.

– Jeg føler at jeg kanskje har vært litt uheldig tidligere, hvis jeg hadde hatt marginene med meg så ville det vært flere mål, sier han.

– Særlig i fjor følte jeg at jeg hadde uflaks med egne og andres avslutninger etter at jeg spilte dem gjennom. Men det er sånn fotballen er. Noen ganger går det stang ut og noen ganger går det stang inn, sier han.

Vitesse-trener Leonid Slutskij er en av dem som har ment at en spiller av Ødegaards kaliber burde score flere mål. Etter målet i cupen antydet han at dette kunne bli et vendepunkt for Ødegaard.

– Du så at Ødegaard løftet seg med det målet. Det var virkelig viktig for ham. Det er haken opp og haken ned for disse unge spillerne. Nå er haken oppe, og det er viktig for Vitesse, sa Slutskij.

Norge møter Slovenia til nasjonsligaoppgjør i Ljubljana førstkommende fredag. Lars Lagerbäcks lag topper tabellen før de to siste kampene.